‘Platicamos de los buenos pronósticos’: Claudia Sheinbaum se reúne con Carlos Slim

Los empresarios Francisco Cervantes y Carlos Slim visitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. (Foto: X Claudia Sheinbaum)

Los “Buenos pronósticos” de la economía mexicana al cierre de 2025 y para 2026 fue el tema del que hablaron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el empresario Carlos Slim Helú.

La presidenta sostuvo este lunes una reunión a puerta cerrada en Palacio Nacional con el hombre considerado como el más rico de México.

En el encuentro, también participó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes.

La mandataria informó, mediante su cuenta personal de la red social X, acerca del encuentro que sostuvo con el dueño de Grupo Carso, que es uno de los conglomerados diversificados más grandes e importantes de América Latina.

“En Palacio Nacional, platicamos con el ingeniero Carlos Slim y con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre los buenos pronósticos de la economía en México al cierre de 2025 y para 2026”, escribió.

El presidente de Grupo Carso arribó a la sede del Poder Ejecutivo alrededor de las 14:30 horas y se retiró aproximadamente a las 16:55 horas.

El empresario llegó a bordo de un vehículo Mercedes Benz y escoltado por tres camionetas blindadas.

Slim Helú se retiró sin hacer declaraciones a los representantes de los medios de comunicación.

¿Qué es Grupo Carso?

Grupo Carso está conformado por cuatro divisiones que se han definido como estratégicos: el sector comercial, el sector industrial, el sector de infraestructura y construcción y el sector de energía.

Slim Helú es dueño de Grupo Sanborns, Grupo Condumex, Carso Infraestructura y Construcción, Carso Energy, Elementia Materiales, Fortaleza Materiales y el Centro de Investigación y Desarrollo Carso.

¿Cómo va la economía de México?

No obstante los buenos pronósticos presidenciales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Producto Interno Bruto de México se contrajo de julio a septiembre un 0.3 por ciento, respecto al trimestre anterior.

Además, la economía acumuló un avance de apenas 0.4 por ciento anual al tercer trimestre de este año, su menor crecimiento desde 2020, ante el retroceso en la actividad industrial y la pérdida de dinamismo en los servicios.

La presidenta Sheinbaum además se reunió con el director ejecutivo de HSBC, Michael Roberts, y el director general de HSBC México, Jorge Arce, con quienes conversó “sobre las grandes oportunidades para nuestro país”.