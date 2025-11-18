Carlos Slim sale al mercado: América Móvil venderá bonos para 2029 y 2034

Los bonos que emitirá América Móvil serán convertibles con los títulos existentes con vencimiento para 2029y 2034.

La compañía mexicana América Móvil evalúa vender por tercera vez bonos sénior con vencimiento en 2029 y 2034.

Según el prospecto, la empresa de telecomunicaciones del multimillonario Carlos Slim utilizará los ingresos para fines corporativos generales, incluida la refinanciación de deuda bancaria a corto plazo. Los bonos serán convertibles con los títulos existentes al 10.125 por ciento con vencimiento en 2029 y al 10.3 por ciento con vencimiento en 2034.

La guía inicial de precios para los bonos con vencimiento en 2029 se sitúa en torno a 55 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro mexicano con vencimiento similar, mientras que los bonos con vencimiento en 2034 en torno a 60 puntos básicos adicionales, según una persona familiarizada con el asunto. Se espera que el precio de la transacción se fije el miércoles.

América Móvil vendió por última vez los dos bonos en julio, recaudando un total de 15.800 millones de pesos, junto con bonos con vencimiento en 2031.

Moody’s Ratings señaló la semana pasada en un comunicado que la emisión prevista de hasta 15.000 millones de pesos (alrededor de 800 millones de dólares) no tendrá un efecto significativo en el apalancamiento de la empresa. S&P Global Ratings realizó una evaluación similar.

Las calificaciones Baa1 de la empresa reflejan su “flujo de ingresos diversificado, sus fuentes de financiación, su estrategia financiera conservadora y su gestión de la liquidez”, dijo Moody’s. “Los riesgos para la empresa incluyen las fluctuaciones del tipo de cambio y la presión regulatoria en forma de normas asimétricas” en algunos de sus mercados.