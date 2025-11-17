Aerolíneas mexicanas ceden slots en el AICM a empresas de EU, confirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el regreso de slots para aerolíneas de EU en el AICM.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las aerolíneas estadounidenses tendrán de regreso algunos horarios de aterrizaje y despegue en el AICM que habían sido revocados tras el decreto de disminución de slots, y agregó que estos fueron cedidos por las aerolíneas mexicanas.

“Desde hace ya algunas semanas, se hizo una distribución de los slots en donde aerolíneas mexicanas ceden sus slots a aerolíneas estadounidenses en un marco de competitividad”, reveló la presidenta en su conferencia matutina.

Como informó El Financiero, el Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos aseguró que el gobierno mexicano se comprometió a regresar la totalidad de los slots confiscados a las empresas aéreas estadounidenses.

Aunque se preveía un aumento de slots, desde los 44 por hora actuales, el regreso de horarios de operación vendrá de una distribución de los vigentes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ‘Benito Juárez’ (AICM).

Sheinbaum dijo que sería el propio aeropuerto ‘Benito Juárez’ el que detalle la cesión de slots a favor de las empresas estadounidenses.

“Es un arreglo interno en el que estuvieron de acuerdo las aerolíneas mexicanas”, remarcó la presidenta.

Por otro lado, Sheinbaum refirió que se ha reunido con las aerolíneas cargueras de Estados Unidos, quienes le comentaron algunas dificultades en el área de aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que ya están siendo evaluadas para su mejora.

El gobierno de México le ha hecho saber a la autoridad estadounidense que la intención es impulsar a los dos aeropuertos, tanto al AICM como al AIFA, y que para ello también se necesita el apoyo de las aerolíneas de ese país.

“Van a seguir las pláticas durante varias semanas en el entendido de que podamos llegar a un acuerdo”, agregó la presidenta.

Cabe recordar que el DOT sancionó a México y revocó las autorizaciones a 13 vuelos de empresas mexicanas que estaba operando ya en el AIFA y otras que iban a empezar a hacerlo.

Asimismo, las aerolíneas mexicanas no pueden abrir nuevas rutas desde el AIFA y AICM hacia ningún aeropuerto en Estados Unidos.

Incluso, la autoridad estadounidense tiene bajo un proceso de revisión a las operaciones mixtas desde el AICM, pues busca prohibir los vuelos de carga en las panzas de los aviones de empresas mexicanas hacia Estados Unidos.