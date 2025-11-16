Generación Z convoca nueva protesta: ¿Cuándo y dónde será?

Ante la nueva convocatoria, el colectivo de Generación Z no detalló rutas, medidas de seguridad ni organización específica para este 20 de noviembre. [Fotografía. Cuartoscuro]

Tras las manifestaciones que derivaron en disturbios y el derribo de las vallas que protegían el Palacio Nacional en el Zócalo de la CDMX, el colectivo de la Generación Z convocó a una nueva movilización para este jueves 20 de noviembre.

El anuncio retomó el malestar generado tras la protesta del 15 de noviembre, en la que ocurrieron enfrentamientos, surgieron denuncias y se reportó un saldo de personas heridas y detenidas que provocó distintas versiones sobre lo sucedido.

La publicación difundida en la red social X planteó una concentración para este 20 de noviembre alrededor de las 11:00 horas. El colectivo señaló que el objetivo principal es exigir justicia y seguridad en el país, en respuesta a una ola de violencia que se agravó tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

El colectivo no detalló rutas, medidas de seguridad ni organización específica, y pidió a los asistentes mantenerse informados mediante las cuentas oficiales del movimiento.

¿Cómo fue la movilización de la Generación Z el pasado 15 de noviembre en la CDMX?

Miles de personas participaron en la marcha convocada originalmente por jóvenes de la Generación Z, aunque la mayoría de los asistentes fueron adultos mayores y opositores al gobierno.

Durante el recorrido se registraron consignas contra el gobierno de Claudia Sheinbaum y contra el partido Morena.

La marcha se concentró en el Ángel de la Independencia y avanzó hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Durante gran parte del recorrido no se reportaron incidentes, pero todo cambió cuando un grupo de encapuchados derribó la muralla metálica que protegían los alrededores de Palacio Nacional y se confrontó con elementos de seguridad.

Tras los enfrentamientos en el Zócalo, donde se lanzaron piedras, objetos de metal y gas lacrimógeno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX reportó un saldo de 100 policías lesionados y 20 civiles heridos. Además, informó que se detuvo a 20 personas por agresiones y robos, y que otras 20 fueron remitidas por faltas administrativas.

Respecto a los detenidos, los organizadores de la marcha difundieron mensajes en redes sociales donde aseguraron que varios asistentes a la movilización no han sido localizados y pidieron a la ciudadanía enviar videos, fotos o pruebas que ayuden a identificarlos o confirmar su paradero.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre las agresiones en la marcha de la Generación Z?

La presidenta Claudia Sheinbaum descalificó las movilizaciones del 15 de noviembre al señalar que “no tienen un origen genuino” y que fueron orquestadas por grupos de derecha con fines políticos.

La mandataria cuestionó la autenticidad de la protesta al considerar que hubo “muy pocos jóvenes” y que el movimiento fue manipulado mediante campañas digitales y uso de bots.

Días antes de que se realizara la marcha, Claudia Sheinbaum declaró que el gobierno estaba a favor de la libertad de manifestación, siempre que fuera pacífica. También señaló que detectaron una campaña de desinformación, supuestamente financiada con más de 90 millones de pesos por grupos opositores y difundida mediante bots, lo que a su juicio restaba legitimidad al movimiento.