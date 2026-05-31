‘Su rodilla está fea, pero bien’: Los jugadores que recuperó Javier Aguirre para el Mundial 2026

En la lista definitiva de convocados al Mundial 2026 de México incluye a varios futbolistas que estuvieron en duda durante el ciclo mundialista debido a lesiones que los alejaron de las canchas por semanas e incluso meses.

A pesar de que tuvieron pocos minutos con sus equipos, Javier Aguirre mantuvo la confianza en algunos de ellos y les otorgó un lugar entre los 26 elegidos para unirse a la Selección Mexicana y disputar la Copa del Mundo.

Entre ellos destaca Santi Giménez, del Milán, ‘Chino’ Huerta del Anderletch, Gil Mora de los Xolos de Tijuana y Alexis Vega, de Toluca , de quien ‘El Vasco’ dijo: “Su rodilla está fea, pero bien”, en una conferencia de prensa.

'Chino' Huerta tuvo una lesión que por poco lo deja fuera del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro.)

¿Qué jugadores de la lista de convocados de México para el Mundial estaban lesionados?

Dentro de la lista de convocados de Aguirre, algunos jugadores no participaron en el ciclo mundialista y se perdieron partidos de preparación para el Mundial 2026 por presentar problemas físicos.

Alexis Vega

El delantero de Toluca FC tiene un historial de lesiones que pusieron en duda su participación en el Mundial 2026, principalmente una molestia crónica en la rodilla, pero puede jugar. “Es una rodilla tocada, con muchas cirugías, no me impide jugar, estoy tranquilo, feliz, de lo que estoy haciendo”, declaró ante los medios.

César ‘Chino’ Huerta

El jugador del Anderlecht también presentó una pubalgia, pero más grave pues estuvo lejos 5 meses, luego se operó, jugó, pero tuvo una recaída e inclusive requirió de una operación. Huerta se recuperó a principios de mayo.

Edson Álvarez

El capitán de la Selección Mexicana se operó en febrero de 2026 por molestias en el tobillo izquierdo tras un golpe en un partido del Fenerbahçe. A principios de mayo aseguró que está recuperado para jugar.

Gil Mora

El mediocampista de Xolos tuvo poca actividad en el Clausura 2026 de la Liga MX por una pubalgia, que es una inflamación y dolor crónico en la zona del pubis y la ingle. ‘Morita’ estuvo sin jugar tres meses.

Luis Chávez

El futbolista del Dinamo Moscú tuvo una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha en junio de 2025 durante un entrenamiento de la Selección Mexicana. Fue operado y regresó a las canchas en marzo de 2026.

Santi Giménez

El delantero de Milán, tuvo una lesión en el tobillo izquierdo que requirió una intervención quirúrgica en diciembre de 2025. En abril de 2026 regresó a las canchas con el cuadro italiano y en una entrevista para ESPN aseguró que se siente listo.

Gil Mora tuvo una pubalgia, pero se recuperó para ir al Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Fotógrafo Especial)

Lista final oficial de convocados de Javier Aguirre para el Mundial 2026

La lista de convocados de Javier Aguirre al Mundial 2026 prácticamente salió sin sorpresas. Entre las decisiones que más llamaron la atención se encuentra la inclusión de Guillermo “Memote” Martínez en lugar de Germán Berterame, así como la ausencia de Marcel Ruiz, quien no logró recuperarse por completo de una lesión en la rodilla.

Estos son los 26 futbolistas elegidos por el técnico mexicano para representar al país en la Copa del Mundo:

Porteros

Carlos Acevedo

Guillermo Ochoa

Raúl ‘Tala’ Rangel

Defensas

César ‘Cachorro’ Montes

Israel Reyes

Jesús Gallardo

Johan Vásquez

Jorge Sánchez

Mateo ‘Tiloncito’ Chávez

Mediocampistas

Álvaro ‘Maguito’ Fidalgo

Brian Gutiérrez

Edson Álvarez

Erik Lira

Gilberto Mora

Luis Chávez

Luis Romo

Obed Vargas

Orbelín Pineda

Delanteros

Alexis Vega

Armando ‘Hormiga’ González

César ‘Chino’ Huerta

Guillermo ‘Memote’ Martínez

Julián Quiñones

Raúl Jiménez

Roberto ‘Piojo’ Alvarado

Santiago Giménez

Fecha y horario de los partidos de México en el Mundial 2026

Los partidos de México correspondientes a la fase de grupos del Mundial 2026 los disputa en los siguientes horarios y fechas (todos los horarios están en el tiempo del centro de México):