México vs. Serbia en Toluca: Fecha, estadio y todos los detalles del último partido antes del Mundial

Delfina Gómez agradeció al Club Toluca por ceder su casa para el encuentro entre México y Serbia. (Foto: Cuartoscuro)

La Selección Nacional de México ya tiene definido su último examen antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo tricolor enfrentará al equipo de Serbia en un duelo amistoso que marcará el cierre de su preparación rumbo a la máxima justa.

La noticia fue compartida por la Selección Nacional mediante una transmisión en vivo en la que estuvo presente Delfina Gómez Álvarez, la gobernadora del Estado de México, quien compartió todos los detalles del amistoso.

Con este compromiso, México pondrá punto final a su gira de preparación, en la que busca llegar con ritmo competitivo y un funcionamiento sólido para encarar el torneo más importante del futbol internacional.

México vs. Serbia: ¿Cuándo será el partido amistoso?

Luego del partido de México vs. Portugal, el ‘Tri’ se medirá una vez más frente a una selección de alto nivel, ya que Serbia cuenta con futbolistas que han militado en Juventus, Milan o Sevilla.

El enfrentamiento de preparación tiene lugar el próximo jueves 4 de junio del 2026, solo una semana antes de que comience el Mundial con el partido inaugural de México vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Partido : México vs. Serbia

: México vs. Serbia Fecha: Jueves 4 de junio de 2026

Es así que este duelo servirá como despedida oficial ante la afición mexicana, que tendrá la oportunidad de ver al equipo por última vez antes de que inicie oficialmente la Copa del Mundo.

La Selección Nacional juega en Toluca: ¿En dónde será el partido contra Serbia?

El amistoso es un parámetro real para medir el nivel del Tricolor frente a rivales de jerarquía internacional. Más allá del resultado, el cuerpo técnico buscará evaluar el rendimiento colectivo, ajustar piezas clave y definir el esquema ideal.

La sede de este esperado encuentro será uno de los recintos más icónicos del Estado de México: el Estadio Nemesio Diez, la casa del Club Toluca de la Liga MX, a quienes Delfina Gómez Álvarez agradeció por ceder el recinto.

“Será un deleite tenerlos aquí (...) El Estadio Nemesio Diez será el partido de despedida de México vs. Serbia el próximo 4 de junio y agradezco mucho al Club Toluca su generosidad, ser anfitrión y recibimos en todo momento”, comentó en la conferencia de prensa.

En la rueda de prensa posterior al partido, fue cuestionado por los abucheos de la afición, que reclamaron el empate ante Portugal (Cuartoscuro)

Mundial 2026: ¿Cuáles son los otros amistosos que la Selección Nacional jugará?

Antes de medirse a Serbia, la Selección Nacional de México afrontará dos partidos clave dentro de su calendario rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El primer compromiso será ante Ghana el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc, un escenario que permitirá al equipo reencontrarse con la afición en territorio nacional.

Posteriormente, el Tricolor viajará a Estados Unidos para enfrentar a Australia el viernes 30 de mayo en el Rose Bowl, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

México vs. Ghana : el 22 de mayo en Puebla

: el 22 de mayo en Puebla México vs. Australia: el 30 de mayo en California, Estados Unidos.

Ambos encuentros serán fundamentales para que el cuerpo técnico ajuste detalles, pruebe distintas variantes tácticas y consolide una base sólida. La intención es clara: llegar al arranque del Mundial con ritmo, confianza y un funcionamiento colectivo bien definido.