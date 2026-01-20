Delfina Gómez invierte 40 mdp en reconstrucción de Av. Miguel Hidalgo en Texcoco

Con una inversión 100 por ciento estatal de 40 millones de pesos, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó la reconstrucción integral de la Avenida Miguel Hidalgo en Texcoco, una obra estratégica que transforma la movilidad, fortalece la seguridad vial y detona el desarrollo urbano de la región, beneficiando directamente a más de 40 mil habitantes.

Esta inversión, financiada íntegramente por el Gobierno del Estado de México, refleja el compromiso de la administración de Delfina Gómez con el progreso de las comunidades mexiquenses.

La intervención abarcó 2.8 kilómetros de una de las vialidades más importantes del municipio e incluyó la reconstrucción total de la carpeta asfáltica, nuevas banquetas y guarniciones, señalización moderna, la instalación y rehabilitación de más de 200 luminarias, así como obras de mejoramiento del drenaje pluvial, garantizando condiciones seguras y funcionales tanto para peatones como para automovilistas.

Durante la entrega de la obra, la maestra Delfina Gómez Álvarez ratificó que 2026 es el Año de las Obras en el Estado de México, consolidando la infraestructura como uno de los ejes centrales de su gobierno, junto con la seguridad.

La mandataria destacó que su administración prioriza obras de servicios públicos, infraestructura educativa y sistemas de agua potable, con una visión social y de largo plazo orientada a resolver rezagos históricos y mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses.

La modernización de la Avenida Miguel Hidalgo no solo mejora la circulación vehicular, sino que conecta estratégicamente zonas habitacionales, el centro de Texcoco y vialidades regionales de alta afluencia, impulsando la actividad comercial, reduciendo los tiempos de traslado y mejorando la experiencia de miles de vehículos que transitan diariamente por la zona.

Vecinos y autoridades coincidieron en que el cambio es notable y representa un avance sustancial en la recuperación del espacio público.

Esta obra forma parte de una estrategia integral de modernización urbana que el gobierno de Delfina Gómez despliega en todo el territorio mexiquense, particularmente a través del Plan Oriente, que atiende a 10 municipios históricamente rezagados con inversión directa en infraestructura, servicios y desarrollo social.