Estrategia de seguridad del Gobierno de Delfina Gómez vuelve no rentable la extorsión en el Estado de México

TOLUCA, Estado de México.– De enero a diciembre de 2025, el Gobierno del Estado de México evitó la entrega de más de 427 millones de pesos por intentos de extorsión, como resultado de la estrategia integral de seguridad basada en prevención, atención inmediata y coordinación de los tres órdenes de gobierno en las Mesas de Paz que encabeza diariamente la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), este monto representa 84 por ciento del total exigido por la delincuencia, lo que refleja el avance de las acciones para contener la extorsión telefónica y el fraude, principalmente mediante la intervención de la Policía Cibernética y la participación ciudadana, a través de la denuncia.

En este contexto, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez compartió que los resultados continúan en este inicio de año.

“En la Mesa de Paz, la Secretaría de Seguridad dio a conocer que debido a las acciones de la Policía Cibernética, del 1 al 7 de enero se evitó la entrega de más de 3.6 millones de pesos por intento de extorsión. Las denuncias al 089 son esenciales para que juntas y juntos sigamos combatiendo este delito. #ElPoderDeServir #EdoMexVSLaExtorsión”, compartió la mandataria estatal.

Asimismo, se destacó que la atención oportuna a los reportes permite, orientar a las víctimas y evitar afectaciones económicas y emocionales a las familias mexiquenses. Asimismo, se reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera inmediata al 089, ya que la información proporcionada fortalece la capacidad de reacción de las autoridades y contribuye a impedir que este delito se concrete.

En la Mesa de Paz número cinco del año, participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz, así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.