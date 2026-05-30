¡PSG conquista Europa! ¿Cuánto dinero se lleva el club parisino por ganar la Champions League?

Los dirigidos por Luis Enrique se convirtieron en el segundo equipo europeo en conseguir el bicampeonato en el actual formato de la Champions League, logro que solo había sido conseguido por el Real Madrid. [Fotografía. EFE]

Vigilen la Torre Eiffel porque la fiesta va a estar en grande en la ciudad del amor. El Paris Saint-Germain consiguió el bicampeonato de la UEFA Champions League tras imponerse en tanda de penales al Arsenal en el Puskás Aréna de Budapest. El título para los dirigidos por Luis Enrique representa un ingreso millonario derivado del sistema económico que implementa la UEFA.

El equipo parisino tuvo que remar contra corriente durante la final, ya que a los cinco minutos se vio abajo en el marcador tras la anotación de Kai Havertz, futbolista alemán que acompañará a Manuel Neuer en el Mundial de 2026.

Con la nueva ‘Orejona’, el PSG se convierte en el primer equipo francés en levantar dos veces el máximo título continental. Además, se consolidó como el segundo equipo europeo en alcanzar el bicampeonato en el formato actual de la Champions League.

¿Cuánto dinero recibe el PSG por ganar la Champions League 2025-2026?

De acuerdo con el sistema de distribución de la UEFA, el PSG recibe ingresos específicos por cada fase alcanzada en la temporada de la Champions League.

En el caso de la final, el club francés obtuvo dos pagos clave: 18.5 millones de euros por disputar el partido definitivo y 6.5 millones de euros adicionales por levantar la ‘Orejona’.

En total, el PSG recibió 25 millones de euros por la final, una cifra que corresponde únicamente a esta instancia y no contempla el resto de ingresos generados a lo largo de la competencia.

El PSG se convirtió en el primer club francés en alzar dos veces el título de la Champions League.

¿Cuánto dinero recibe cada equipo que participó en la Champions?

El sistema económico de la Champions League establece pagos acumulativos para todos los clubes participantes, según su desempeño en cada fase del torneo.

Cada equipo que accede a la fase de liga asegura un ingreso base y, a partir de ahí, suma bonificaciones conforme avanza de ronda.

Fase de liga : 18.62 millones de euros por participar.

: 18.62 millones de euros por participar. Fase de liga : 2.1 millones de euros por cada victoria y 700 mil euros por cada empate.

: 2.1 millones de euros por cada victoria y 700 mil euros por cada empate. Play-off (repechaje) : 1 millón de euros por clasificar a esta fase.

: 1 millón de euros por clasificar a esta fase. Octavos de final : 11 millones de euros por clasificar.

: 11 millones de euros por clasificar. Cuartos de final : 12.5 millones de euros por alcanzar esta ronda.

: 12.5 millones de euros por alcanzar esta ronda. Semifinales : 15 millones de euros por avanzar.

: 15 millones de euros por avanzar. Final : 18.5 millones de euros por disputar el partido.

: 18.5 millones de euros por disputar el partido. Campeón: 6.5 millones de euros adicionales por ganar el torneo.

Al sumar todos estos conceptos, el campeón de la Champions League puede alcanzar una cifra cercana a los 140 millones de euros en ingresos totales durante una sola temporada. Este cálculo considera tanto los premios deportivos como los ingresos variables que otorga la UEFA.

A estos montos se suma el denominado “Value Pillar”, un componente clave del nuevo modelo económico que equilibra el reparto entre el rendimiento deportivo y el valor comercial de los clubes.

Este sistema sustituye parcialmente al antiguo Market Pool y toma en cuenta factores como los derechos de televisión, el historial en competiciones europeas y el peso del mercado de cada equipo.

Cada club recibe una cantidad proporcional a su posición en estos criterios, por lo que este ingreso se convierte en uno de los más variables dentro del total que percibe el campeón.

¿Cómo fue la final de la Champions League entre Arsenal y PSG?

En la final de la Champions, el PSG se impuso en penales al Arsenal, que venía de coronarse como campeón de la Premier League tras 22 años de espera.

‘Los Gunners’ tomaron ventaja en los primeros minutos tras un error en la salida de Marquinhos que derivó en la anotación del alemán Kai Havertz. El equipo inglés aprovechó ese impulso inicial y mantuvo el control del juego durante gran parte del primer tiempo, impidiendo que los franceses generaran ocasiones claras de gol.

Ya en la segunda parte, el PSG logró asentarse en el campo y comenzó a generar aproximaciones. La insistencia del cuadro francés tuvo su recompensa en el minuto 64, tras un penal que fue convertido por el Balón de Oro, Ousmane Dembélé.

A partir de ese momento, ambos equipos redujeron riesgos y el encuentro se volvió más táctico, con pocas oportunidades claras y un ritmo más pausado en el mediocampo.

En la prórroga, el PSG generó las ocasiones más peligrosas, con remates dentro del área y aproximaciones que exigieron al arquero del Arsenal, quien respondió con intervenciones clave para mantener a su equipo con vida. El conjunto inglés apostó por el contragolpe, aunque sin lograr concretar sus llegadas.

La definición llegó en la tanda de penales. El PSG mostró mayor eficacia en sus cobros, mientras que el Arsenal dejó escapar la oportunidad de levantar el título europeo tras los fallos de Eberechi Eze y Gabriel Magalhães.

Los dirigidos por Luis Enrique se convirtieron en el segundo equipo europeo en conseguir el bicampeonato en el actual formato de la Champions League, logro que solo había sido conseguido por el Real Madrid.