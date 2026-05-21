Alemania saca del retiro a Manuel Neuer para el Mundial 2026: Lista OFICIAL de los 26 convocados

Alemania, cuatro veces campeona del mundo, enfrentará a Costa de Marfil, Ecuador y el debutante Curazao en el Grupo E del Mundial. (Foto: EFE/AP)

Las convocatorias al Mundial 2026 siguen revelándose. Tras la publicación de las listas de Francia, Bélgica y Portugal, llega la de Alemania con una gran sorpresa: la inclusión del guardameta Manuel Neuer.

El portero, de 40 años, se retiró tras la Eurocopa de 2024, pero Julian Nagelsmann, seleccionador alemán, lo incluyó este jueves en su lista de 26 jugadores para el próximo torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

La convocatoria de Neuer a la Copa Mundial de la FIFA se había convertido en los últimos días en un secreto a voces y había generado un debate en torno a lo que pasaría con Oliver Baumann, quien había jugado como titular en todos los partidos desde el retiro del histórico arquero.

Manuel Neuer, guardameta del Bayern Munich y de la selección alemana. EFE/EPA/ANNA SZILAGYI (ANNA SZILAGYI/EFE)

¿Por qué Alemania convocó a Manuel Neuer al Mundial 2026?

Julian Nagelsmann habló sobre la elección de Neuer para la justa deportiva, en donde aseguró que, para conformar la lista, buscó contar con los porteros que mejor se desempeñan, entre los cuales está Manuel.

“Hemos decidido tras muchas discusiones que los tres mejores porteros de Alemania tenían que ir al Mundial. Por eso hemos decidido llamar a Manuel para ver si estaba dispuesto a volver a la selección”, dijo el seleccionador.

Su inclusión supone un paso atrás para Oliver Baumann, el guardameta del Hoffenheim, a quien se le había asegurado que sería el titular hasta que, en las últimas semanas, surgieron reportes de que Nagelsmann estaba pensando en el regreso de Neuer.

Hasta la semana pasada, Baumann decía que su “entendimiento actual” era que sería el portero titular en el Mundial: “Le dijimos a Oli en marzo que teníamos una reunión con Manu”, señaló Nagelsmann, quien reconoció que el regreso de Neuer fue “un golpe” para Baumann, de 35 años.

El portero del Múnich, Manuel Neuer, calienta durante una sesión de entrenamiento en Múnich, Alemania, el martes 5 de mayo de 2026, antes del partido de fútbol de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones entre el FC Bayern y el PSG. (Foto AP/Matthias Schrader) (Matthias Schrader/AP Photo/Matthias Schrader)

“Pido comprensión porque no puedo entrar en cada detalle de las conversaciones. Intento explicar mucho y llevar a la gente conmigo. A veces lo logro peor, otras mejor... Desde el punto de vista de Oli, sin duda hay margen de mejora”, respondió Nagelsmann sobre la comunicación con los jugadores.

Baumann ha jugado 11 partidos con Alemania, frente a los 124 de Neuer, cuyo último encuentro fue en los cuartos de final de la Euro 2024 organizada por Alemania, una derrota 2-1 en la prórroga ante la eventual campeona España.

La presión para incluir a Neuer en la convocatoria se hizo más fuerte después de que ofreciera actuaciones sobresalientes con el Bayern Múnich, en particular contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

La principal preocupación son las lesiones recurrentes. Neuer salió antes de tiempo en el último partido de la temporada de Bundesliga del Bayern y el club indicó el domingo que “debe tomarse un descanso por el momento debido a problemas musculares en la pantorrilla izquierda”.

¿Quiénes son los 26 convocados por Alemania al Mundial 2026?

Con el objetivo de generar más expectativa, la Federación Alemana de Futbol (DFB) comenzó este jueves por la mañana a anunciar la lista del Mundial uno por uno antes del anuncio oficial de Nagelsmann.

El mediocampista Joshua Kimmich fue el primero en ver confirmada su plaza, seguido por Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz y la estrella del Bayern Múnich, Jamal Musiala.

Musiala entró en la convocatoria tras impresionar con el Bayern y demostrar su estado físico después de recuperarse de una fractura de pierna sufrida durante el Mundial de Clubes en julio. Lista completa de convocados es la siguiente.

Porteros

Oliver Baumann (Hoffenheim)

Manuel Neuer (FC Bayern)

Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Defensas

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

Joshua Kimmich (FC Bayern)

David Raum (RB Leipzig)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Jonathan Tah (FC Bayern)

Malick Thiaw (Newcastle United)

Centrocampistas

Nadiem Amiri (Maguncia 05)

Leon Goretzka (FC Bayern)

Pascal Groß (Brighton & Hove Albion)

Lennart Karl (FC Bayern)

Jamie Leweling (VfB Stuttgart)

Jamal Musiala (FC Bayern)

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Aleksandar Pavlovic (FC Bayern)

Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Delanteros

Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

Kai Havertz (FC Arsenal)

Leroy Sané (Galatasaray)

Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Florian Wirtz (FC Liverpool)

Nick Woltemade (Newcastle United)

¿En qué grupo del Mundial 2026 está Alemania?

Alemania, cuatro veces campeona del mundo, enfrentará a Costa de Marfil, Ecuador y el debutante Curazao en el Grupo E del Mundial.

Está previsto que la preparación comience en el complejo bávaro de Herzogenaurach el 27 de mayo, dos días más tarde de lo planeado inicialmente. El equipo jugará amistosos contra Finlandia, en Mainz el 31 de mayo, y luego ante Estados Unidos, en Chicago el 6 de junio.

“Creo que estamos bien preparados”, afirmó Nagelsmann. “Tenemos que dejar que nuestras acciones hablen. Por eso me alegra que por fin las cosas estén a punto de ponerse en marcha”.

Con información de EFE y AP.