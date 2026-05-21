Esto sabemos del arresto de Giovanni Laguna, estilista de Fátima Bosch: ‘Te voy a lanzar un zapatazo’

Giovanni Laguna, estilista de Fátima Bosch, es acusado de agredir a una modelo. (Fotos: IA Gemini / Archivo EFE).

Giovanni Laguna, estilista que ha trabajado con la tabasqueña Fátima Bosch, fue arrestado en Cannes, Francia, según videos difundidos por medios venezolanos.

El diseñador venezolano fue señalado por la modelo Andrea Carolina del Val Torres, Miss Venezuela Global 2025, por una presunta agresión física ocurrida mientras ambos participaban en actividades relacionadas con los eventos alternos al Festival de Cannes 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria cinematográfica.

El caso tomó fuerza en redes sociales después de que comenzaron a circular videos donde la reina de belleza aparece con el rostro ensangrentado y acusa directamente al creativo de haberla golpeado.

¿Qué pasó entre Giovanni Laguna y Andrea del Val en Cannes?

Los primeros reportes difundidos el 20 de mayo de 2026 indican que Giovanni Laguna y Andrea del Val sostuvieron una discusión dentro del lugar donde se hospedaban en Cannes.

En los videos publicados en Instagram por Casa de la Tramoya News y retomados por la cadena venezolana Globovisión, se observa una escena grabada por la propia Andrea del Val, quien se muestra con sangre en el rostro y lesiones visibles mientras responsabiliza al estilista.

“Miren. Esto lo hizo Giovanni Laguna, felicitaciones Giovanni. Eso es lo que yo quería, que demostraras quién eras. Muchas gracias”, dice Andrea.

En otros clips se observa parte de la discusión previa: Giovanni Laguna está sentado mientras discute con Andrea del Val, quien le reclama: “¿Que Javier no pudo contigo? (...) Ninguno puede contigo (...) ¿Y por qué no vas a México a ver a tu amiga Fátima?“. En ese momento el video se interrumpe cuando él corre hacia ella con aparente intención de agredirla.

Otro de los videos muestra a Giovanni sosteniendo un zapato mientras aparentemente amenaza a la modelo venezolana: “Quítate, porque te voy a lanzar un zapatazo, no me interesa. Yo soy Giovanni Laguna, director, un estilista arrechísimo.

En el mismo video también se escuchan señalamientos ofensivos dirigidos a Andrea del Val: “Quítate, porque te voy a lanzar un zapatazo, no me interesa. Yo soy Giovanni Laguna, director, un estilista arrechísimo. Tu eres una prostiuta barata, que se prostituye en los barcos de Dubái, que te prostituyes en Mykonos, que cobras mil por pauta, que te co… en Dubái por mil dólares, porque eres una prostituta y barata, curtía, cochina, con VIH”.

La reina de belleza le respondió llamándolo “abusador” y aseguró que contaba con conversaciones y pruebas relacionadas con él.

Giovanni Laguna fue arrestado en Cannes

Elementos policiales franceses habrían acudido al lugar, según un video publicado por el programa venezolano Sábado en la Noche, transmitido por Globovisión, y después retomadas por el paparazzi español Jordi Martín.

En las imágenes se observa al estilista salir acompañado por policías en lo que parece ser el exterior de un hotel en Cannes.

Hasta ahora las autoridades francesas no han emitido un comunicado detallado sobre las circunstancias exactas de la denuncia ni sobre el estado legal del diseñador venezolano. Algunos medios reportaron que el caso se mantiene bajo reserva, una práctica habitual en procedimientos de flagrancia en Francia.

En Francia los delitos relacionados con agresiones físicas pueden ser procesados bajo la figura de “violences volontaires”, que contempla sanciones económicas y posibles penas de prisión dependiendo de la gravedad de las lesiones.

¿Quién es Giovanni Laguna?

Giovanni Laguna es un diseñador, estilista y creador de imagen venezolano-colombiano que ha trabajado con figuras del entretenimiento y reinas de belleza internacionales. Su contenido en redes sociales está enfocado en maquillaje, peinados, moda, alfombras rojas y preparación de misses. En Instagram tiene 294 mil seguidores.

En los últimos meses se volvió cercano profesionalmente a Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025. En publicaciones compartidas en Instagram se le observa trabajando como parte del equipo de imagen de la mexicana durante actividades internacionales.

Previo a la polémica, Giovanni Laguna publicó contenido desde Cannes relacionado con eventos de moda. También compartió fotografías junto a Fátima Bosch en actividades celebradas en Mónaco y Francia.

El estilista estuvo encargado del peinado de Fátima Bosch durante una de sus apariciones en el Festival de Cannes, de acuerdo con la revista Hola.

La mexicana acudió al evento entre el 13 y el 17 de mayo como invitada a estrenos y actividades sociales relacionadas con el festival; lució un vestido en tono nude con pedrería y ondas suaves en el cabello realizadas por Giovanni Laguna.

¿Quién es Andrea del Val?

Andrea Carolina del Val Torres es una modelo, actriz y reina de belleza venezolana de 28 años nacida en Barquisimeto. Actualmente posee el título de Miss Venezuela Global 2025.

También participó en otros certámenes internacionales y nacionales, entre ellos Miss Global, donde logró entrar al Top 12, y Miss Grand Venezuela 2024, concurso en el que fue primera finalista.

Andrea del Val se encontraba en Cannes participando en actividades alternas al festival cinematográfico cuando ocurrió el altercado con Giovanni Laguna.

Tras la difusión del caso, la modelo colocó su cuenta de Instagram en modo privado.