La cantante Kylie Minogue revela que enfrentó al cáncer por segunda ocasión: ‘Por suerte, lo superé’

Kylie Minogue fue diagnosticada con cáncer de mama en mayo de 2005, cuando tenía 36 años. La enfermedad obligó a la cantante a cancelar su gira Showgirl. [Fotografía. Shutterstock]

La cantante australiana Kylie Minogue reveló que enfrentó un segundo diagnóstico de cáncer en secreto mientras continuaba con su carrera musical y preparaba nuevos proyectos discográficos.

La artista contó por primera vez este episodio en el documental Kylie, estrenado este miércoles 20 de mayo en Netflix. La compositora de 57 años explicó que recibió el diagnóstico a comienzos de 2021 durante una revisión médica rutinaria.

Kylie Minogue decidió mantener la enfermedad en privado porque todavía cargaba con el impacto emocional y mediático que vivió tras el cáncer de mama que padeció en 2005.

“Por suerte, lo superé. Otra vez. Y todo está bien. Quién sabe qué me depara el futuro, pero la música pop me nutre… mi pasión por la música es mayor que nunca”, expresó la cantante en la serie documental dirigida por Michael Harte.

En el documental de Netflix, Kylie Minogue reveló la situación que vivió cuando fue diagnosticada de cáncer por segunda ocasión. [Fotografía. EFE]

¿Qué reveló Kylie Minogue sobre el segundo cáncer?

Kylie Minogue explicó que atravesó uno de los momentos más complicados de su vida tras recibir el nuevo diagnóstico de cáncer en 2021. La intérprete australiana señaló que no quiso hacerlo público porque se encontraba “emocionalmente devastada” y no deseaba revivir la exposición mediática que acompañó su tratamiento de 2005.

“Pude mantenerlo para mí. No como la primera vez”, comentó la cantante en el documental de Netflix.

La artista también recordó que durante ese periodo evitó salir de casa y le resultaba complicado hablar sobre lo ocurrido, incluso mientras promocionaba nueva música y realizaba entrevistas.

“Hubo un momento en que no quería volver a salir de casa. ‘Padam Padam’ me abrió muchas puertas, pero en mi interior sabía que el cáncer no era solo un episodio pasajero en mi vida. Y realmente solo quería contar lo que pasó para poder superarlo”, señaló.

Kylie Minogue indicó que el diagnóstico apareció durante una revisión rutinaria y aprovechó para insistir en la importancia de los controles médicos y la detección temprana. “Habrá alguien ahí fuera que se beneficiará de este recordatorio para hacerse revisiones”, afirmó.

Kylie Minogue reveló que la canción Story, publicada en 2023 como parte del álbum Tension, contiene referencias directas al periodo en el que enfrentó el segundo cáncer.

En el tema, la cantante interpreta frases relacionadas con un secreto personal y con la necesidad de seguir adelante pese a los momentos difíciles. Parte de la letra menciona: “Tenía un secreto que guardaba para mí… Pasa página, cariño, sube al escenario”.

Actualmente, Kylie Minogue continúa activa en la música y mantiene proyectos relacionados con nuevas giras y presentaciones internacionales. La cantante aseguró que los escenarios y el pop siguen siendo parte fundamental de su vida después de superar nuevamente la enfermedad.

¿De qué trata el documental ‘Kylie’ de Netflix?

El documental Kylie es una serie de tres episodios producida por Netflix que repasa distintos momentos de la vida y carrera de la cantante australiana. La producción reúne entrevistas inéditas, material de archivo y testimonios de personas cercanas a la artista.

La serie aborda temas relacionados con la fama, la presión mediática, la música y algunos episodios personales que marcaron la trayectoria de Kylie Minogue. Entre ellos aparecen recuerdos sobre su relación con Michael Hutchence, vocalista de INXS, así como distintos momentos de su carrera en la industria del pop.

El documental también cuenta con la participación de la hermana de la cantante, Dannii Minogue, además de artistas y colaboradores como Jason Donovan y Nick Cave.

¿Cuándo enfrentó Kylie Minogue el cáncer por primera vez?

Kylie Minogue fue diagnosticada con cáncer de mama en mayo de 2005, cuando tenía 36 años. La enfermedad obligó a la cantante a cancelar su gira Showgirl y una presentación programada en el festival Glastonbury.

Durante aquel tratamiento, la artista recibió apoyo de seguidores y figuras públicas como Elton John y el entonces primer ministro australiano John Howard. Sin embargo, también recordó la presión mediática y el seguimiento constante de paparazzis y periodistas.

La cantante se sometió a cirugía y posteriormente recibió tratamiento médico en Australia y Francia. Años después, distintos estudios médicos señalaron que su caso provocó un aumento en las revisiones y mastografías, fenómeno que algunos especialistas denominaron como el “efecto Kylie”.

Con información de EFE.