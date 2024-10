Elton John asegura que le faltan varios órganos: ‘Para ser sincero, no queda mucho de mí’

Elton John, cantante británico popular desde hace décadas, presentó su película biográfica en formato de documental donde contará su vida y su trayectoria artística, pero en la misma conferencia de prensa reveló que perdió distintos órganos por algunas complicaciones de salud.

El artista, conocido por interpretar canciones populares como ‘I’m still standing’ o ‘Can you feel the love tonight?’, tiene actualmente 77 años.

Elton John tuvo problemas de salud graves. (Foto: Instagram / @eltonjohn).

¿Qué dijo Elton John de su salud?

Elton John reveló que debido a diferentes problemas clínicos, tuvo que someterse a procedimientos médicos para extirparle distintos órganos, desde la vesícula hasta parte de su cadera.

“No tengo amígdalas, adenoides ni apéndice. No tengo próstata. No tengo cadera derecha ni rodilla izquierda ni rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es mi cadera izquierda (...) Para ser honesto, no queda mucho de mí”, reveló en la presentación del próximo programa de TV, esto según la revista People quien publicó la información el pasado 2 de octubre.

Sin embargo, no son los únicos problemas de salud del cantante británico, también tuvo un conflicto relacionado con sus ojos, pues apenas se recupera de una infección ocular grave, la cual afectó su visión, pero no de manera considerable.

Elton John dio su último concierto en Estocolmo. (Foto: EFE / Adam Vaughan)

Respecto a su estado de salud, Elton John aseguró estar estable y no requerir de atenciones médicas, personalizadas o constantes, por lo tanto, concluyó el tema al decir que “aún sigo aquí y estoy bien y no puedo agradecerles lo suficiente, ustedes son las personas que me hicieron”, esto según lo publicado por la revista Rolling Stone el pasado 2 de octubre.

¿Cuándo se retiró Elton John de los escenarios?

Aquellos que pudieron acudir a un concierto del músico británico se pueden consideras afortunados porque Elton John al parecer no volverá a pisar los escenarios.

En 2023 dio su última presentación fue en julio de 2023, gracias a su tour Goodbye Yellow Brick Road, con un show en Estocolmo, en Suecia.

La gira internacional del músico famoso constó de más de 300 conciertos por diferentes países y tuvo una duración de 5 años, según Rolling Stone, donde se especificó que decidió retirarse a consecuencia de la edad.

Elton John tiene 77 años. (Foto: AP) (Chris Pizzello/Invision/AP)

¿Cuándo y dónde ver el documental de Elton John?

Never too late es el nombre del documental de Elton John, el cual se estrena el próximo 13 de diciembre en la plataforma de streaming Disney+, se desconoce si tendrá fechas de lanzamiento diferentes para los suscriptores en México y Estados Unidos.

Sin embargo, para hacer más amena la espera puedes ver conciertos del cantante británico, particularmente de la misma gira, en la misma aplicación.