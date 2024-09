Daniel Bisogno está otra vez en terapia intensiva: Su hermano confirma hospitalización para vigilarlo

Daniel Bisogno fue hospitalizado de nuevo y se encuentra en terapia intensiva, según confirmó su hermano Alex Bisogno, también conductor de TV Azteca.

Luego de que el fin de semana comenzaron a circular rumores sobre la supuesta gravedad del estado de salud del presentador de Ventaneando, este lunes Alex conversó en entrevista con dicho programa y explicó la situación de Daniel, quien recibió un trasplante de hígado en días pasados.

¿Qué pasó con Daniel Bisogno?

De acuerdo con Alex Bisogno, el conductor presentó fiebre el pasado 12 de septiembre y fue llamado al hospital al día siguiente:

“El jueves estuvimos en casa de Daniel, mejorando, afortunadamente, pero en la noche empezó con un problema de fiebre. Empezó a tener escalofríos, a titiritar, entonces ya saben que lo tenemos con lupa, supervigilado y ante la mínima duda nosotros tenemos que reaccionar inmediatamente, por lo tanto, le tomaron temperatura a Daniel, le mandamos la información a la doctora y dijo ‘mañana vénganse al hospital’”.

El conductor Daniel Bisogno tuvo un trasplante de hígado. (Foto: Shutterstock / Cuartoscuro)

Sin embargo, Alex aclaró que no entraron por la sala de urgencias, como se ha comentado en fuenres extraoficiales, sino que adelantaron los estudios que su hermano tenía programados para este 17 de septiembre:

“Daniel iba a tener unos estudios mañana, pero decidieron adelantárselos justo para ver si Daniel estaba presentando un caso como una infección o algo que sabíamos era un escenario que se podía presentar debido a que está inmunosuprimido”.

Por ahora, los médicos creen que se trata de una infección que contrajo y le afecta más porque su sistema inmune está debilitado: “Entonces al final se le llevó al doctor en consulta, se le hicieron estudios, todo apunta a que es una infección, un bichitito que está creciendo en su sangre... crece en el estómago de cualquier persona, pero al estar inmunosuprimido empezó a crecer más de lo normal.

Daniel Bisogno ha tenido varios problemas de salud en el último año. (Fotoarte: El Financiero) (Instagram @bisognodaniel / Cuartoscuro)

¿Por qué Daniel Bisogno está en terapia intensiva?

Alex detalló que Daniel Bisogno sí está en terapia intensiva por prevención y este martes, el conductor podría ser llevado a piso:

“Está en el hospital, pero no es de gravedad, Daniel está bien. Está en terapia intensiva, pero no porque esté enfermo de gravedad, eso sí que quede claro, tuvo un trasplante hace una semana, ha seguido los pasos al pie de la letra, pero no podemos descartar nada, por eso está en terapia intensiva, tiene que estar bajo supervisión. Todos sus parámetros están bien”, detalló Alex.

¿Por qué Daniel Bisogno recibió un trasplante de hígado?

El pasado 5 de septiembre Daniel Bisogno se sometió a un trasplante de hígado debido a complicaciones relacionadas con el hígado graso. Su salud ha sido inestable desde 2023.

Daniel Bisogno reveló que padece de hígado graso. (Foto: Shutterstock / Instagram / @bisognodaniel)

Cronología de la salud de Daniel Bisogno

Problemas hepáticos y várices esofágicas (Mayo 2023): Fue hospitalizado debido a una ruptura de várices esofágicas , lo que le provocó una hemorragia interna. Fue intervenido de emergencia y pasó unos días en terapia intensiva

Fue hospitalizado debido a una , lo que le provocó una hemorragia interna. Fue intervenido de emergencia y pasó unos días en terapia intensiva Cirugía de vesícula (Octubre 2023): Bisogno se sometió a una cirugía para retirarse la vesícula. Este procedimiento generó rumores sobre su salud, los cuales él mismo aclaró en sus redes sociales, indicando que no era una situación crítica

Bisogno se sometió a una cirugía para retirarse la vesícula. Este procedimiento generó rumores sobre su salud, los cuales él mismo aclaró en sus redes sociales, indicando que no era una situación crítica Infección pulmonar y terapia intensiva (Febrero 2024): Fue ingresado nuevamente a terapia intensiva debido a una infección pulmonar . Estuvo intubado y bajo cuidados intensivos durante varios días, recibiendo tratamiento.

terapia intensiva Fue ingresado nuevamente a terapia intensiva debido a una . Estuvo intubado y bajo cuidados intensivos durante varios días, recibiendo tratamiento. Estado actual (Septiembre 2024): Está bajo control médico. Se espera que su recuperación continúe.