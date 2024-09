Daniel Bisogno tendrá reemplazo temporal: ¿Quién es el conductor que le va a ‘hacer paro’ en ‘Ventaneando’?

Daniel Bisogno se ausentó del programa de televisión Ventaneando a consecuencia del trasplante de hígado que recibió el pasado 5 de septiembre y llegó un nuevo conductor para tomar su lugar temporalmente, pero, ¿de quién se trata?

El pasado martes fue presentado por Pedro Sola en el espacio comandado por Pati Chapoy y estas fueron las palabras del también influencer mexicano.

“Hoy es un día especial para nosotros porque nuestro compañero y amigo Jesús Cisneros, a quien lo conocemos de toda la vida aquí en la televisora, nos va a acompañar a ventanear, Chucho, bienvenido”, dijo Sola.

“Estoy feliz de la vida Pedrito, fíjate que tengo una encomienda de la señora Pati Chapoy para venir y cuidar el changarro porque ellos hacen lo que se les pega la gana, me mandó de emisario, vengo a aportar el granito de arena”, respondió el nuevo conductor del programa de televisión.

El nuevo conductor de 'Ventaneando' se llama Jesús Cisneros. (Foto: Instagram @ventaneandouno)

¿Quién es Jesús Cisneros, nuevo conductor de ‘Ventaneando’?

Si bien se desconoce la fecha de nacimiento del periodista, o la formación académica, en sus redes sociales se lee que es un reportero de noticias de entretenimiento y espectáculos, principalmente.

Además, se integró hace más de dos décadas al espacio televisivo Ventaneando, pero también tiene experiencia, de acuerdo con su perfil personal de X, en ser producción de televisión y jefe de información en TV Azteca.

En su Instagram compartió fotos con famosos como Cazzu (exnovia de Christian Nodal) y Alejandro Fernández, entre otros.

Cuenta con más de 10 mil seguidores y una página en TikTok, referente a su vida personal, se desconocen detalles.

Daniel Bisogno ya fue sometido al trasplante de hígado. (Foto: Especial El Financiero)

¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno?

En primera instancia, fue el hermano de Daniel Bisogno quien habló al respecto de la salud del actor de teatro.

“Todo salió muy bien en la operación, afortunadamente está en orden, sigue en observación para no rechazar el órgano, estará en el hospital 10 días y después una recuperación en casa, se mantiene en terapia intensiva por cualquier reacción adversa, pero ahorita tiene inmunodepresores y podría enfermar, además sigue intubado”, declaró Alex en la transmisión del 5 de septiembre.

“Está acostado, ya empezó a reaccionar y quería hacer cosas, pero no se lo permitimos porque va contra las reglas, las próximas 48 horas son decisivas, podría tener complicaciones como infartos, falla de riñones, un panorama difícil, pero nada de eso sucedió”, agregó el familiar de Daniel Bisogno.

Daniel Bisogno reapareció en Ventaneando para platicar sobre cómo sigue tras el trasplante de hígado que recibió. (Fotoarte: El Financiero) (Instagram @bisognodaniel / Cuartoscuro)

Sin embargo, el pasado 11 de septiembre, el compañero de Maribel Guardia en la obra Lagunilla, mi barrio, envió un mensaje a sus compañeros y al púbico.

“Queridos amigos, que gusto que están aquí conmigo, ya me voy, con mi hermano, él es un ángel, mi familia, mis hermanos, mi hija Michaela, todos gracias por el apoyo, logramos salir adelante con esta cuestión delicada, me dieron de alta ya (...) le agradezco a ese ángel que me salvó la vida, ese donador”, dijo Bisogno.

Por ahora se desconoce el día en el cual pueda regresar al programa de televisión.