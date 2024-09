Daniel Bisogno está a punto de recibir trasplante de hígado: ‘Recibió una noticia fenomenal’

Daniel Bisogno estuvo hospitalizado por un problema de salud relacionado con dos órganos: pulmones y el hígado, pero al darlo de alta se confirmó que el compañero de Pati Chapoy presentó daños hepáticos a consecuencia del exceso de grasa.

Como consecuencia, los médicos le confirmaron que necesitaba someterse a un procedimiento médico de trasplante, pero estaría en la lista de espera.

Finalmente, de acuerdo con lo compartido en el programa de televisión Ventaneando, todo estaría listo para su ingreso a quirófano para realizar la cirugía, pero se requieren donadores

Daniel Bisogno se someterá a un nuevo procedimiento médico. (Foto: Instagram @bisognodaniel)

“Una petición especial que queremos hacer, esta mañana Daniel Bisogno recibió una noticia fenomenal (...) podría ser sometido al trasplante de hígado que estaba esperando todos estos meses (...) para empezar el procedimiento necesita donación de plaquetas de sangre”, compartió Rosario Murrieta este miércoles.

“Los que puedan donar se acerquen al banco de sangre del hospital Ángeles del Pedregal, debes revisar los requisitos, en redes sociales les vamos a acotar todo lo solicitado a la gente, sobre todo tener perfecto estado de salud”, detalló la misma presentadora.

Por el momento no existe una confirmación del integrante de la obra Lagunilla, mi barrio, con Maribel Guardia, ni especificaron fechas o detalles para el trasplante de hígado para Bisogno, califica cado como un ‘regalo’ para él, además no estuvo presente en la transmisión de hoy.

Daniel Bisogno no estuvo hoy en 'Ventaneando'. (Foto: Instagram @bisognodaniel)

¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno?

Desde la salida del hospital del también comediante, mejoró gradualmente su salud y dio detalles al respecto en el espacio de televisión compartido con Pedro Sola y en una entrevista para diferentes medios de comunicación.

“Muy bien, muy contento, me siento muy feliz, lleno de vida y agradecido de andar por acá”, mencionó el también actor de teatro en un encuentro con la prensa, publicada por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube el pasado 20 de junio.

Bisogno reveló los cuidados que le pidieron los médicos tras ser dado de alta: “Cuidados nuevos ninguno, no bebo alcohol desde hace mucho, pero nada más. Ya puedo comer lo que sea y hacer lo que quiera. Voy a las mismas fiestas donde vas tú o va cualquiera (...) ir a las fiestas no tiene nada que ver con no tomar”, explicó el conductor de Ventaneando el 26 de junio en este programa de televisión.

Daniel Bisogno presenta una mejoría en su estado de salud. (Foto: Instagram / @bisognodaniel)

¿Qué enfermedad afectó el hígado de Daniel Bisogno?

Uno de los padecimientos que llevó a Daniel Bisogno a ser ingresado en el hospital el pasado 9 de febrero fue el hígado graso.

El problema avanzó hasta requerir de uno nuevo.”Lo que necesitan hacer los doctores... había muchas opciones, pero la única que es curativa y paliativa es trasplantar (el hígado). Y eso se va a hacer”, comentó el actor de teatro.

Los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, de acuerdo con Medline, son los siguientes.

Presentar diabetes tipo 2.

Obesidad

Tener altos niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre.

Problemas de presión arterial alta.

Tienen infecciones, principalmente la hepatitis C.

Los síntomas más comunes se enlistan a continuación.