‘Te faltan...’: Así fue la pelea que causó salida de Adrián Marcelo de ‘La Casa de los Famosos’

La Casa de los Famosos tuvo uno de sus momentos más tensos de toda la temporada, ya que Adrián Marcelo, el comediante regiomontano, tomó la decisión de salir del reality show, luego de protagonizar una fuerte pelea con Gala Montes.

“La Jefa” fue la encargada de dar a conocer la noticia a todos los integrantes del programa de televisión: “Hace un momento, su compañero Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar la casa. El juego terminó para él”, comentó esta madrugada.

¿Por qué Adrián Marcelo peleó en ‘La Casa de los Famosos’?

El fuerte momento comenzó durante la gala de este miércoles, debido a que la conductora Odalys Ramírez cuestionó a Adrián Marcelo sobre un comentario que realizó en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos.

Esto debido a que, luego de que Gomita salió del programa, él dijo: “una mujer menos para maltratar”; sin embargo, el regiomontano se justificó diciendo que solo había ironizado por los comentarios que ha recibido de Gala Montes.

El pasado domingo, la actriz le dijo a Adrián Marcelo que él era un machista y narcisista: “Temo por la seguridad de mis compañeras porque eres violento”, agregó Gala en ese momento.

Lo que Adrián Marcelo calificó como una “bajeza”, por lo que decidió bromear al respecto: “(El comentario) es una completa ironía por la bajeza que sufrí de parte de Arath de la Torre y de Gala al inferir que mi estancia aquí ha sido para maltratar mujeres y violentarlas”, comentó.

Adrián aseguró que él jamás ha violentado a ninguna mujer e incluso dijo que se podían revisar todas las grabaciones de La Casa de los Famosos para demostrarlo y volvió a hablar sobre los problemas mentales de Gala Montes.

“Desde el día uno, incluso antes de entrar, sabía a lo que venía con una mujer inestable, con todo respeto (...) y bueno una disculpa a ti, y a todas las mujeres si lo tomaron como tal. Fue una broma”, dijo Adrián Marcelo.

Gala Montes confrontó a Adrián Marcelo y le pidió que se fuera

Gala Montes no se quedó callada al escuchar que nuevamente tocó el tema de la depresión que padece: “yo llevo aquí siete semanas y he estado perfectamente bien y sigue metiéndose con esos temas, es una persona misógina y no debería de estar aquí”, comentó.

La actriz también dijo que el comediante merece todos los señalamientos sobre machismo y violencia: “así como te los estoy diciendo yo, te los van a repetir muchas mujeres allá afuera, porque hay todo un movimiento que me defiende, y estás más seguro aquí dentro que allá afuera”.

Adrián Marcelo aseguró que no era verdad, ya que él se lleva bien con Briggitte Bozzo y Karime; mientras Gala aseguró que a sus compañeras el regiomontano no les cae bien, sin embargo, ellas permanecieron en silencio.

El comediante insistió en que todo fue parte de su humor, pero que al tacharlo de machista y misógino le quitaron lo divertido, además dijo: “me pone en riesgo allá afuera”.

“Hasta aquí llegué”: Adrián Marcelo ‘anunció' su salida de ‘La Casa de los Famosos’

Tras esta fuerte discusión, Adrián Marcelo comentó: “Hasta aquí llegué... ¿cómo va a haber juego después de esto?”, por lo que Gala le indicó que entonces era un buen momento para retirarse del reality show.

“Pues salte, salte”, dijo Gala; en ese momento, el comediante reveló que él ya había solicitado su salida desde la semana pasada; sin embargo, los productores del programa de Rosa María Noguerón no se lo habían permitido, por lo que la actriz le dijo que volviera a pedirlo y aseguró que él no dejaría el programa: “Te faltan huev*s”.

La fuerte discusión finalizó con Gala Montes llorando mientras sus compañeros intentaban calmarla y posteriormente, “La Jefa” anunció que Adrián Marcelo salió de La Casa de los Famosos de manera abrupta, ya que ni siquiera empacó sus cosas.