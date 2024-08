‘La Casa de los Famosos’ 2024: Gala Montes manda mensaje a su familia ‘No nos vamos a rendir’

La tercera semana de convivencia en La Casa de los Famosos México 2024 no ha sido fácil para los habitantes, quiénes se enfrentan a la presión del encierro y a las estrategias de juego grupal que se salieron de control, desatando una discusión entre todos los habitantes.

Gala Montes y Adrián Marcelo fueron parte de los habitantes que perdieron el control y comenzaron a agredirse verbalmente, acciones que desaprobó la producción, el público y las familias de los participantes; luego del arrebato nocturno, los habitantes se ofrecieron una disculpa y las palabras de Gala causaron eco en La Casa de los Famosos 2024.

‘Casa de los Famosos’ 2024: ¿Qué le dijo Gala Montes a su familia?

El martes 6 de agosto, la actriz, Gala Montes, pidió al público no juzgar a los participantes por la acalorada discusión que se suscitó la madrugada de ese mismo día, “Espero que no nos juzguen, que nos entiendan, les mando un beso a todos, gracias por ver La Casa de los Famosos México. Queremos ser un ejemplo para ustedes, aunque no lo parezca”.

La mamá de Gala Montes respaldó a su hija tras la pelea en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram @galamontes/adrianmarcelo10)

“A toda mi familia, a mi papá, a mi hermana y a mi sobrina quiero decirles que estoy bien y que aquí seguimos dándole y que no nos vamos a rendir”, dijo con dedicatoria a su familia.

No fue una sorpresa que Gala no mencionara a su mamá, Crista, con quien tuvo una pelea y distanciamiento previo a su ingreso a La Casa de los Famosos y, luego de que la actriz la separara del cargo que tenía como su manager.

Y es que, recordemos que Gala no sabe que, desde afuera, su mamá le ha mostrado su apoyo desde hace un par de días, cuando le llevó una sorpresa hasta la Casa de los Famosos con motivo de su cumpleaños y, desde un helicóptero, le dedicó unas palabras a su hija:

“Vengo a decirte, que nada de esto me gusta haberlo hecho público, también quiero decirte que tus preferencias no modifican el cariño y todo el amor que siento por ti. Quiero que ganes esto y que seas la última en salir de esa casa; cuando salgas lo vamos a arreglar todo. Te amo”, dijo la mamá de la participante de La Casa de los Famosos 2.

Desde La Casa de los Famosos, Gala Montes envió un mensaje a su hermana, su papá y a su sobrina. (Foto: TelevisaUnivision /Instagram @galamontes).

¿Qué pasó con Gala Montes en ‘La Casa de los Famosos’?

La actriz de 24 años fue agredida verbalmente por el presentador de televisión, Adrián Marcelo, quien le echó en cara las recientes peleas con su mamá y los efectos de la depresión que enfrenta dentro del reality show. En ese momento, Gala reaccionó con acusaciones verbales de misoginia por parte del competidor regiomontano.

La mañana siguiente, en la reunión grupal que sucedió en la sala de La Casa de los Famosos, la actriz de El Señor de los Cielos expresó su sentir sobre lo ocurrido:

“Soy muy reactiva, vengo de una familia muy conflictiva, la neta, perdón (...) Yo vine aquí para aprender... y pues sí sentí muy fuerte todo lo que me dijiste ayer, Adrián, porque es una herida muy fuerte que tengo en el corazón y que tú le escarbaras y le escarbaras me pareció muy bajo. Te pido una disculpa por reaccionar, me hubiera gustado reaccionar de otra manera”, y agregó:

“Sé que tengo las herramientas, porque he trabajado mucho en no reaccionar así, por eso me salí de ese núcleo y no quiero repetirlo aquí; ayer me recordó mucho a eso. Les pido una disculpa, pero tampoco quiero que me ofendan ni que me traten de esa forma”.

Al respecto de lo sucedido con Adrián Marcelo, la mamá de Gala Montes arremetió contra el influencer y, desde afuera, se ha sumado a la ola de apoyo que recibe su hija; aunque de forma distanciada, pues quien lidera la defensa de la joven actriz es su hermana, Krista.