‘La Casa de los Famosos’ 2024: ¿Quién es Adrián Marcelo y cuáles han sido sus polémicas en el reality?

A dos semanas de iniciar su encierro en La Casa de los Famosos México 2024, Adrián Marcelo es uno de los habitantes que más ha dado de qué hablar dentro y fuera del reality show; y es que, su comportamiento, estrategias y, ahora, encontronazos con sus compañeras se han tornado cada vez más turbias.

Si bien, la vida del comediante y presentador regiomontano ya era foco de críticas previo al inicio de La Casa de los Famosos 2, con su ingreso al reality su verdadera personalidad quedó expuesta al público, quien lo señala por escudarse en el ‘humor negro’ para ejecutar actos que caen en terreno de bullying, acoso y misoginia.

¿Quién es Adrián Marcelo de ‘La Casa de los Famosos’?

Adrián Marcelo es un conductor de comedia que trabaja en Multimedios; incluso, tuvo su propio programa Adrián Marcelo presenta; además de contar con contenido de comedia y ‘humor negro’ a través de su canal de YouTube y redes sociales, como Spotifym donde tiene un pódcast llamado Hermanos de Leche, que comparte con Iván Fematt ‘La Mole’.

El polémico conductor, Adrián Marcelo, sigue dando de qué hablar al interior de 'La Casa de los Famosos' 2024. (Foto: Especial).

Hablando de su preparación académica, Adrián estudió psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene estudios de posgrado en Negocios Internacionales. Aunque, actualmente, su trabajo está basado por completo en la creación de contenido con un estilo ‘irreverente’.

Adrián es un influencer de 34 años que está casado con Karina Puente, diseñadora de modas, desde 2021; actualmente, la pareja no tiene hijos.

Las polémicas por el tipo de contenido de Adrián Marcelo en redes sociales han incluido acusaciones por gordofobia, acoso sexual, racismo y misoginia.

Cabe mencionar que Adrián Marcelo tiene una comunidad de 2.8 millones de seguidores en Instagram, cantidad que se replica en su canal de YouTube.

El ejemplo de un hombre misogino, manipulador, obsesivo, acosador, grosero, sin valores ni moral. ADRIAN MARCELO, señores.



GALA MONTES SE DEFENDIÓ A ELLA MISMA Y A SU AMIGA CON TODO, LO MEJOR. #LCDLFMX #LCDLFMX2 #LaCasaDeLosFamosoMx



pic.twitter.com/Wh2UNufWun — 👑 (@urtypaqueen) August 6, 2024

Critican a Adrián Marcelo por ataque contra Gala Montes

En La Casa de los Famosos 2024, Adrián Marcelo es el líder semanal; ventaja que quedó en segundo plano luego de protagonizar un ataque contra la actriz Gala Montes, quien defendió a su compañera Brigitte Bozzo de las acusaciones por parte del presentador regiomontano y del llamado equipo Sindicato.

Entre los desatinados comentarios que dijo Adrián Marcelo, se mofó de las personas que cuentan con un diagnóstico por depresión o padecimientos de corte psico emocional:

“Vas con quien te conviene para que te recete porque no puedes. ¿Entraste a un juego deprimida, en serio? ¿Con diagnóstico entraste a esta casa? No te aguantas, por eso te tienen que llamar allá para darte su cerealito. Te faltó niñez, estás enferma, no deberías de estar aquí”.

Con sus declaraciones y agresividad en contra de Gala, Brigitte y Karime, Adrián Marcelo también encendió el enojo del conductor Arath de la Torre, quien respaldó al recién creado equipo Mar y desaprobó el comportamiento de Adrián. Incluso, lo acusó de rebasar el límite entre el juego y agresiones contra las personas al interior de la Casa de los Famosos.

Briggi Bozzo confrontó a Adrián Marcelo, días previos a que el influencer atacara a Gala Montes en La Casa de los Famosos 2024. (Foto: Especial El Financiero)

Polémicas de Adrián Marcelo en ‘La Casa de los Famosos’ 2024

Recordemos que esta no es la primera vez que Adrián Marcelo protagoniza en escándalo al interior de La Casa de los Famosos segunda temporada; pues en días anteriores el público fue testigo de sus declaraciones sobre manipular a Shanik Berman para lograr implementar una estrategia de juego.

Así mismo, desde el inicio del programa, Adrián Marcelo ha optado por molestar y hacer estrategias subidas de tono junto a Mariana Rodríguez en contra de Brigitte Bozo, de quien han hablado despectivamente en reiteradas ocasiones.

Al finalizar la primera semana del reality, Adrián enfrentó a Arath de la Torre por considerar una actitud de menosprecio hacia la carrera de Mario Bezares, otro de los integrantes; sin embargo, la relación entre Arath y Mario ha permanecido en terrenos de respeto, a diferencia de la de Adrián con presentador de Hoy.