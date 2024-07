Adiós, Infierno y Cielo: ¿Cómo quedaron los cuartos de ‘La Casa de los Famosos México’ 2024?

Suspenso, sorpresas y muchos desafíos, fueron parte del estreno de La Casa de los Famosos México 2024, que desde el inicio de su primera gala dominical nos dejó claro que el reality venía totalmente renovado. Tanto así que el Team Infierno y el Team Cielo quedaron atrás, ahora, las habitaciones se llaman: ‘Tierra’ y ‘Mar’.

Hacia el final de la noche pudimos saber que los 15 habitantes de ‘La Casa’ se enfrentarían a un desafío para conocer en cuál de las dos habitaciones dormirían; a diferencia de la temporada pasada en la que se eligieron los cuartos y se formó el famoso Team Infierno.

La dinámica no formó parte del contenido de transmisión del Canal de las Estrellas y fue en Vix donde continuó la noche y el esperado sorteo con la caja ciega en el que cada uno de los habitantes tenía que sacar una pelota, si era naranja, dormiría en ‘Tierra’ y si era azul, dormiría en Mar. La sorpresa fue que había una bola bicolor para un habitante que no tendría cuarto ni cama hasta que saliera el primer eliminado de la casa.

‘La Casa de los Famosos’ 2024: ¿Quién duerme en la habitación ‘Tierra’ y ‘Mar’?

La habitación Tierra de La casa de los Famosos cuenta con siete camas en las que dormirán:

Adrián Marcelo

Sabine Moussier

Briggite Bozo

Agustín Fernández

Mariana Echeverría

Gomita

Ricardo Peralta

Mientras que, en la habitación Mar hay seis camas disponibles para:

Destacando que fue Sian Chiong el habitante que se quedó sin habitación por sacar la bola bicolor, pero esto no importó porque, recordemos que el actor cumple con el desafío de dormir junto a Gala Montes durante esta primera semana del reality show; por lo que, temporalmente, dormirá en el cuarto ‘Mar’.

Otros que dormirán juntos esta semana son Brigitte y Agustín, quienes cumplen con el reto de ‘mellizos’, el cual, no los deja separarse ni un momento.

¿Adrián Marcelo no durmió con Paola Durante en la primera noche dentro de ‘La Casa de los Famosos’ 2?

Luego de una votación exprés con el público, Adrián Marcelo fue el elegido para dormir en la Suite del Líder, aunque, al subir, se encontró con la sorpresa de la noche, la habitante número 15: Paola Durante.

Al instante mostró su sorpresa y se encargó de acompañarla con los demás integrantes para oficializar su ingreso, aunque, minutos después, aseguró que no podía dormir en la misma cama que la modelo por respeto a su esposa, a quien le dice de cariño ‘Chaparrita’.

“Allá arriba no hay sillón, me voy a tener que dormir en la alfombra porque hacerle eso a mi señora como que la primera noche (...) La primera noche durmiendo con Paola es un ver*azo para mi señora, ¿no? No hay sillón, me voy a dormir en la alfombra, no me puedo dormir con ella, estás dormido y de pronto te mueves y le tocas algo”, dijo el presentador.

Y cumpliendo su palabra, Adrián improvisó una cama con una colcha y algunas almohadas en el piso de la suite, pero no durmió con Paola Durante la primera noche dentro de La Casa de los Famosos.

¿Dónde ver ‘La Casa de los Famosos’?

