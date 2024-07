¿Qué pasó con la polémica entre Gala Montes y su mamá? ‘Están resentidas... Me voy a ir a lo legal’

Desde hace unos días, la actriz Gala Montes se vio envuelta en una polémica iniciada gracias a las declaraciones de su mamá, Crista Montes, quien aseguró que la relación entre ella y su hija se deterioró hace algunos meses, al punto de que terminaron su relación laboral y familiar.

Tras darse a conocer lo que dijo Crista Montes, la actriz realizó un video en el que no solo se defendió de lo dicho por su mamá, también contó su versión y reveló cómo es la relación entre ella y su progenitora.

Crista, además de ser mamá de Gala Montes, también fungió como su mánager desde el inicio de su carrera, a los 6 años, y hasta hace unos meses; es decir, trabajaron juntas por 18 años. Esto, aunado a otras situaciones personales, habrían sido las detonantes de este pleito.

La actriz Gala Montes tenía una buena relación con su mamá hace hace algunos meses. (Foto: Facebook @GalaMontesddeoca)

¿Qué dijo la mamá de Gala Montes sobre la actriz?

Hace unos días, se publicó en una revista de circulación nacional la entrevista que dio Crista Montes donde habla de su papel como mánager de Gala, a quien ‘cuidó' durante 18 años en el medio artístico.

“Gala empezó a los 6 años. Fui su mánager desde entonces. Le conseguía los proyectos, llevaba los impuestos, la administración de los gastos, el cuidado de la casa y de sus perros (…) Nunca estudió actuación. Fue nato. Desde niña quiso ser actriz”, dijo inicialmente.

Sin embargo, mencionó que tanto Gala como su hermana se alejaron de ella, y que a pesar de fungir como mánager, no recibía un sueldo como tal, aunque tanto ella como sus hijas vivían con el sueldo de la actriz.

“Como mánager no tuve un sueldo, las tres vivíamos de lo que ganaba Gala. Cris estudió la prepa. Luego fue mamá y no vivía con nosotras. Ahora ellas están unidas. Viajan y hacen todo juntas. Han decidido estar lejos de mí. Parece que están resentidas conmigo”, aseguró.

La mamá de Gala Montes dijo que dejó de vivir con su hija desde hace un tiempo. (Foto: Instagram @sargentomatute)

Mamá de Gala Montes señala a psicóloga y exnovio como ‘responsables’ de la actitud de la actriz

En la entrevista que dio a TV Notas, Crista comentó que su hija Gala empezó a asistir con una psicóloga, y a partir de entonces la relación entre ambas cambió.

“Antes de entrar a ‘La Isla’, Gala empezó a ir con una psicóloga. A partir de ahí cambió. En el viaje que hizo a Canadá hubo un novio que influyó en ella (…) Sigo en contacto con ella, pero estamos distanciadas. Los hijos crecen, pero Gala no es tan intrépida como parece. Era muy apegada a mí”, dijo.

Crista, mamá de Gala Montes, dijo que la actriz era muy apegada a ella. (Foto: Facebook @GalaMontesddeoca)

Después de un tiempo, la actriz de ‘El Señor de los Cielos’ decidió separarse de su mamá y empezar a vivir sola. Sobre esta decisión, la mamá de Gala asegura que su psicóloga la puso en contra de ella.

“Para mí fue una sorpresa la decisión de Gala, aunque veía banderas rojas (…) Está influenciada por las ideas de los psicólogos. Está en terapia y la ideología que traen es que muchas mamás odian a los hijos. Les dicen a los hijos que no se dejen manipular por los padres”, aseguró.

Entro otras cosas que dijo es que, debido a la separación entre ella y su hija, tuvo que ‘empezar de cero’, sin ahorros y sin trabajo, emprendiendo una cafetería en Zumpango, Estado de México.

Después de 'separarse' de su hija, Crista Montes dijo que 'empezó de cero', pues no tenía ahorros. (Foto: Instagram @sargentomatute)

Gala Montes reacciona a declaraciones de su mamá

Después de que se hiciera viral la entrevista de Crista Montes, Gala realizó una transmisión en vivo a través de Instagram en la que, llorando, se dijo dolida por todo lo que su mamá declaró, pues se tergiversó mucha información.

“Estoy cansada de que me esté manipulando, y que me esté amenazando y que me esté extorsionando porque lleva extorsionándome 8 meses”, dijo.

Gala Montes asegura que, en realidad, el problema entre ella y su mamá está relacionado con temas económicos, pues la señora Crista quería que su hija le diera la mitad de su dinero, además de que Gala no vio nada de lo que ganó trabajando desde los 6 y hasta los 18 años.

“Me molesta que dé una nota a una revista en donde ella se está haciendo la víctima cuando aquí la víctima soy yo (…) Me robaste 18 años de mi vida porque me pusiste a chambear desde que tengo 6 años. Desde que tengo 6 estoy en un set de filmación, pero no voy a trabajar para nadie. Yo trabajo para mí”, aseguró.

Gala Montes explicó en un video en vivo lo que pasaba entre ella y su mamá. (Foto: Captura de pantalla)

Gala Montes revela por qué dejó de vivir con su mamá, Crista Montes

Tal y como dijo Crista, tanto ella como sus dos hijas vivían con el sueldo de Gala, situación que en determinado momento agotó a la actriz, pues además le pagaba otros gastos a su mamá.

“Llegó un momento donde dije: ‘Señora, se acabó, yo no voy a seguir manteniendo la casa, no voy a seguir manteniéndote a ti, pagando tus operaciones; no voy a seguir pagando todas las cosas porque estoy hasta aquí, porque tengo depresión, porque llevo una vida de un señor de 50 años. Tengo 23 años, quiero vivir mi vida y la quiero vivir lejos de ti’”, reveló la joven actriz.

Además contó algunas situaciones que ocurrieron mientras compartía casa con su mamá. Por ejemplo, aseguró que Crista no se hacía cargo de responsabilidades como lavar la ropa o preparar la comida, y la ponía en contra de su hermana hablando mal de ella y viceversa.

Su sexualidad es otro tema por el que Montes decidió vivir sola y alejarse de su mamá. “Soy bisexual, mi mamá es homofóbica, entonces esa también es otra cosa que le cuesta trabajo entender, también por eso me salí de mi casa porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera”, dijo.

Gala Montes contó que los problemas económicos y relacionados con su sexualidad fueron factores determinantes para distanciarse de su mamá. (Foto: Facebook @GalaMontesddeoca)

Gala Montes va contra su mamá: Se irá por la vía legal

De las declaraciones que hizo Crista Montes en contra de Gala, la histrionisa aseguró que se irá por la vía de lo legal no solo para mantener su independencia financiera, también otras cuestiones relacionadas con el tiempo que su mamá ‘trabajó' con ella.

“Me voy a ir a lo legal, no me voy a quedar callada. No se vale, no se vale lo que estás haciendo, mamá. Eso no se lo hace una mamá a una hija (…) Ya déjame en paz, te lo pido, por favor. Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que tenga ansiedad, de muchas cosas”, agregó.

En el video en vivo, que dura alrededor de una hora, Gala Montes agradeció todo el apoyo que ha recibido de sus seguidores, amigos y familiares, y dijo que le duele mucho toda la situación que está viviendo, pues creció en una familia disfuncional, según contó ella misma.

Gala Montes enfrentará a su mamá, Crista Montes, por la vía legal. (Foto: Facebook @GalaMontesddeoca)

Mamá de Gala Montes reacciona a video en vivo de la actriz

Desde su cuenta de Instagram, la mamá de Gala Montes publicó una historia en la que, de forma sarcástica, ‘admite’ que las declaraciones de Gala son ciertas.

“Yo le debo todo a Gala, yo no hice nada. Yo dije ‘voy a tener unas hijas y voy a vivir de ellas, para que me mantengan. Ese va a ser mi propósito de vida y voy a vender la nota como si fuera Britney’, como nunca trabajé, siempre me mantuvieron, yo no quiero trabajar nunca”, escribió en una historia que después eliminó.

Posteriormente subió un video a su perfil en el que dijo que no debía prestarle atención a la polémica (que ella misma inició con sus declaraciones) y debía enfocarse en otras cosas que, dice, son prioritarias.

Publicación de Crista Montes, mamá de Gala Montes, en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

“¿Por qué tengo que andar viendo pendej*...? Esa es la verdad, no tengo que andar viendo pendej*..., yo tengo que andar atendiendo a mis perritos como siempre lo hago, no tengo que andar viendo viejas pende… Eso es lo que tengo que hacer, concentrarme en lo que vale la pena, no en estupideces”, dijo.