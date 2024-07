De Edith González a Irina Baeva: ¿Qué actrices han interpretado a ‘Aventurera’?

Aventurera es un espectáculo con historia que fue estrenada en los teatros en 1997 gracias a Carmen Salinas, quien era la productora de la obra, y desde entonces una larga lista de actrices participaron en el papel protagónico.

La actriz más reciente al frente de Aventurera fue Irina Baeva, quien renunció en medio de las críticas que le hicieron por su desempeño en la puesta en escena, ahora producida por Juan Osorio, pero, ¿quiénes son las famosas que encarnaron a Elena Tejero?

Aventurera regresó con Irina Baeva como protagonista y las críticas no cesan. (Foto: Cuartoscuro).

Edith González

Considerada la ‘mejor aventurera’, Edith González, quien murió de cáncer en 2019, se integró al elenco en 1997 y estuvo alrededor de tres años en el papel. En 2017 regresó, pero por problemas de salud se retiró nuevamente.

La famosa aseguró que lo más difícil de la obra fue despedirse. “El día que me fui la gente, como si fuera futbolista, en las gradas coreaba mi nombre. Carmen Salinas se sintió (...) yo ya viví estar ahí”, declaró la actriz en una entrevista a Suelta la sopa en 2016.

Edith González durante su participación en el espectáculo Aventurera (Foto: Cuartoscuro) (Iván Stephens)

Susana González

Susana González reemplazó a Edith en el 2000. Ella estuvo un año en el reparto. En una ocasión llamó “fuente de inspiración” a su antecesora y le agradeció la motivación para interpretar a Elena Tejero y agregó palabras para Irina Baeva.

“Estoy muy feliz de apoyar el trabajo de Irina (...) es una puesta en escena espectacular, estoy muy conmovida”, declaró la estrella de telenovelas mexicanas a N+ recientemente.

Susana González reemplazó a Edith González. (Foto: Cuartoscuro) (Antonio Cruz)

Sabine Moussier

Sabine Moussier, famosa por sus papeles de villana en las telenovelas, participó en Aventurera en 2008. Ella mantuvo el papel por los siguientes dos años.

La integrante confirmada para la segunda temporada de La Casa de los Famosos México 2024, expresó su deseo por volver al elenco, pero no fue invitada. “Es maravillosa, me hizo aprender mucho y me dio todas las satisfacciones, me fui por un problema de los hombros”, dijo para Sale el Sol en 2020.

Sabine Moussier en 'Aventurera'. (Foto: Cuartoscuro) (Isaac Esquivel Monroy)

Itatí Cantoral

Itatí Cantoral reemplazó a Sabine Moussier en 2010. La también cantante estuvo una temporada dando vida a Elena Tejero, a pesar de los reconocidos nombres de famosas en la obra, ella considera que el éxito es gracias a Carmen Salinas.

“Fue una de las cosas más bonitas en mi vida, lo llevaré en el corazón para siempre (...) fui muy amigo de todos ellos, a mí me mandan a hacer una telenovela fracasada, pero Carmen es una genio, fue uno de sus grandes aciertos, ella no puede faltar”, declaró en entrevista para De Primera Mano en 2019.

Maribel Guardia

Una de las actrices más recordadas por su papel en Aventurera es Maribel Guardia, la famosa de 65 años, participó en la obra desde la temporada 2015.

Las más recientes declaraciones de la mamá de Julián Figueroa acerca del show fueron para defender a Irina Baeva. “Ella es una niña preciosa, es muy injusto la forma de los ataques, es bullying y ella merece una oportunidad, ella merece la relevancia”, mencionó Guardia en un encuentro con los medios a principios de julio.

Maribel Guardia en 'Aventurera' en 2015. (Foto: Cuartoscuro) (Demian Chávez)

Niurka

Niurka, apodada ‘la mujer escándalo’ estuvo en la puesta en escena, adaptada por ‘Carmelita’, como protagonista. La cubana criticó duramente la actuación de Baeva diciendo que no es una ‘vedette’ y en el pasado autoproclamó como la mejor Aventurera.

“Hacer y decir lo contrario sería hipócrita (...) sigo diciendo lo mismo, yo soy la mejor Aventurera de todas, aprovechar la situación para amarrar navajas diciendo otra cosa es necedad”, dijo Marcos en un encuentro con la prensa en 2019.

Niurka se denominó a ella misma 'La mejor aventurera'. (Foto: Cuartoscuro) (Antonio Cruz)

¿Qué otras actrices participaron en ‘Aventurera’?

Otras de las actrices que interpretaron a Elena Tejero fueron las siguientes.

Adriana Fonseca.

Lorena Rojas.

Yatana.

Ninel Conde.

Paty Navidad.

Malillany Marín.

Irina Baeva.

¿Cuánto cuesta un boleto para ‘Aventurera’ en 2024?

Actualmente, el espectáculo se presenta en el Salón Los Ángeles, en la Ciudad de México, los jueves, viernes y sábados. Los boletos se compran en la plataforma digital Ticketone y los precios se enlistan a continuación.

General: 500 pesos

Zona Roja: mil 500 pesos

Zona Plata: mil 800 pesos

Suite: mil 900 pesos

Zona Oro: 2 mil 300 pesos