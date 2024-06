Precios de Paul McCartney en Corona Capital 2024 y Estadio GNP: ¿Dónde es más barato su concierto?

¿Here comes the... Paul McCartney? El exintegrante de The Beatles anunció dos conciertos en el Estadio GNP, antes conocido como Foro Sol, en octubre, pero también apareció en el cartel del Corona Capital 2024 (igual que los memes).

La primera fecha de la Ciudad de México ya se agotó, pero este jueves se confirmó una más. La preventa ocurrió de manera inmediata, pero todavía hay boletos disponibles para ver al intérprete de ‘Hey Jude’

Al conocer detalles, específicamente los precios, se puede comparar y concluir en cuál de las presentaciones de Paul McCartney es más barato presenciar su show.

Paul McCartney está en el cartel oficial del Corona Capital. (Foto: AP) (Nación321/AP)

¿Cuánto cuesta un boleto para el concierto de Paul McCartney en el Estadio GNP?

Paul McCartney confirmó, por el momento, dos conciertos en el Estadio GNP, antes era el Foro Sol. Las fechas serían las siguientes:

Martes 12 de noviembre de 2024.

Jueves 14 de noviembre de 2024.

Los boletos tienen un costo dependiente de la zona que se desee y quedan de la siguiente forma.

Naranja C en 951 pesos.

Naranja B en 2 mil 50 pesos.

Verde C en mil 317 pesos.

Verde B en 2 mil 537 pesos.

General B en mil 560 pesos.

GNP por 3 mil 270 pesos.

Zona Café en 4 mil 855 pesos.

Morado por 5 mil 587 pesos.

Azul en 6 mil 441 pesos.

Rosa por 7 mil 173 pesos.

Amarillo en 9 mil 247 pesos.

Finalmente, el precio de la entrada en el área roja es de 14 mil 580 pesos.

La disponibilidad de boletos para el concierto de Paul McCartney durante la preventa. (Foto: Captura Ticketmaster)

La preventa del nuevo concierto de ‘Sir Paul’ es este jueves, para acceder se requiere una tarjeta de crédito CitiBanamex. La venta general de las entradas es a partir del 28 de junio, todo en la plataforma digital Ticketmaster.

El intérprete de ‘Hey Jude’ también se presentará un día en el festival Corona Capital 2024.

¿Cuál es el precio del boleto para ver a Paul McCartney en el Corona Capital 2024?

El cantante británico apareció en el cartel de uno de los eventos musicales más esperados en México: Corona Capital.

Cartel del Corona Capital 2024. (Foto: Ocesa)

Paul McCartney tendrá su participación en el evento el domingo 17 de noviembre, después de sus conciertos en el Estadio GNP (antes Foro Sol).

Los abonos se dividen en tres (entradas para todos los días del festival) y los costos son los siguientes.

General (Fase 1): 4 mil 490 (más cargos).

Comfort pass (Fase 1) 6 mil 635 pesos más cargos.

Citibanamex plus (fase 1) 8 mil 780 pesos (más cargos).

Pero el pasado miércoles se anunció el costo de los boletos por día, así que el precio de una entrada para ver a Paul McCartney en el Autódromo Hermanos Rodríguez es el siguiente: