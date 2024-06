’Por qué eres tan coqueta, Taylor Swift’: Tavis Kelce baila en concierto

Ángela Aguilar y Christian Nodal no son las únicas celebridades que comparten su romance en el escenario, ahora, la cantante Taylor Swift, invitó a su novio, Travis Kelce, a convertirse en uno de sus bailarines en un nuevo segmento de su concierto.

¿Cómo fue la participación de Travis Kelce en el concierto de Taylor Swift?

La intérprete de ‘Shake it off’, Taylor Swift, se encuentra de gira en Londres, Inglaterra, como parte de The Eras Tour, donde agregó un nuevo segmento perteneciente a su más reciente disco, The Tortured Poets Department.

En esta nueva era, la cantante comparte el escenario con su novio, el jugador de Kansas City Chiefs, Travis Kelce. En esta sección del concierto se puede ver como la cantante se desploma en el piso y con ayuda de Travis vuelve al centro del escenario, donde intentan reanimarla, para después cantar, ‘I can do it with a broken heart’.

Travis Kelce carrying Taylor Swift on stage at The Eras Tour. pic.twitter.com/daB9vZgbx6 — Pop Crave (@PopCrave) June 23, 2024

Después de una coreografía muy al estilo de The Tortured Poets Department y vistiendo un frac con sombrero muy teatral, Travis Kelce bailó y cargó a Taylor Swift en el número sorpresa en Wembley.

Travis Kelce aparece en show de Taylor Swift

La aparición de Travis Kelce en el escenario del The Eras Tour sorprendió a todos los swifties, pues esto no había pasado en anteriores conciertos; aunque, en varios de ellos ha estado presente la estrella del Super Bowl LVIII, como en Argentina, donde se le vio por primera vez.

Las reacciones en redes sociales recordaron que Taylor Swift no suele contar con bailarines ‘especiales’ para su tour mundial. Y, hasta ahora, solo habían aparecido algunos artistas invitados a cantar con la intérprete de ‘Shake it off’ en un segmento especial del concierto que incluye canciones sorpresa.

Travis Kelce y Taylor Swift compartieron escenario en Wembley. (Foto: X tswifterastour).

Con la participación sorpresa de Travis Kelce en el escenario de Taylor, la pareja que causó furor la más reciente temporada de la NFL confirma que su relación va viento en popa, pues anteriormente la cantante no se había visto interactuar con sus exnovios en un escenario tan grande como el de The Eras Tour.

¿Taylor Swift y Luis Miguel juntos?

Por si fuera poco la noticia de Travis Kelce y Taylor Swift juntos en el escenario de Wembley; en redes sociales también se popularizó otra foto de la cantante, pero junto a Luis Miguel, ‘El Sol’ de México.

Al parecer, Luis Miguel es un swiftie más, pues publicó una fotografía junto a la intérprete de ‘Bad Bood’ y pese a que se trata de una edición digital de ambos en un escenario; las especulaciones han llegado a insinuar que se vendrá una colaboración musical.

Luis Miguel publicó una foto con Taylor Swift en su Instagram. (Foto: Instagram Luis Miguel).

Lo que es cierto es que, Taylor Swift y Luis Miguel son dos de los artistas más taquilleros del momento, pues ambos tienen conciertos con llenos totales en sus respectivos escenarios.

La foto fue publicada desde la cuenta de Luis Miguel en Instagram, mientras que las swifties mexicanas tomaron como una prueba del gusto musical del cantante de ‘La Bikina’.