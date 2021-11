‘Solo quiere likes’: Gala Montes y Bárbara de Regil discuten por muerte de mascota

“No merecías morir así... Nalita se comió veneno que el fumigador dejó irresponsablemente pese que le pedí que NO dejara en el jardín por que habían perritos”, escribió a través de su Instagram la actriz Bárbara de Regil.

La influencer detalló que su mascota fue operada el viernes debido a que presentaba diversos malestares como cansancio y dolor de estómago por haber ingerido veneno para rata.

“Ahora compra otro”, escribió en esa publicación la actriz y cantante Gala Montes, lo cual generó polémica entre sus seguidores de Instagram. “No entiendo tu comentario. Un perrito no es un mueble que cambias así como así”, contestó Bárbara de Regil.

Bárbara de Regil anunció en Instagram la muerte de su mascota. (Instagram / Bárbara de Regil)

A través de casi 700 comentarios, las opiniones se mostraron divididas entre quienes juzgaron una falta de empatía de Gala Montes y otros que reprocharon a Bárbara de Regil el descuido de sus mascotas.

Debido a la gran cantidad de ataques en su contra, entre los cuales hablaron de su mamá quien ha luchado contra el cáncer, Montes explicó a través de historias de Instagram su postura: “Es sarcasmo, yo no quiero que una persona a la que se le muere un perro a los seis meses siga comprando perros... No puedes tener perros si no tienes tiempo para cuidarlos”.

Además, contó que en su casa también fumigaron y tuvieron a sus perros encerrados para que no estuvieran en riesgo de ingerir sustancias nocivas.

“Si ustedes quieren admirar a una persona que dice que ama a los animales, que se le muere un perro a los seis meses y que lo abandona un mes porque está en Los Ángeles, que va y regala una peluca y sube una historia de que se une a todas las personas con cáncer y no sé qué. ¿Dónde está sonando, qué estás haciendo para ayudar realmente? Solamente quieres tus likes, eso está mal”, dijo Gala.