Detienen a David ‘N’, presunto líder de ‘La Chokiza’; fue sorprendido en el AICM previo a tomar un vuelo

David ‘N’, mejor conocido como ‘El Deivid’ y/o ‘El Chino’, identificado como objetivo prioritario y presunto líder del grupo criminal autodenominado “La Chokiza”, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El operativo se llevó a cabo la mañana de este viernes 22 de mayo, cuando ‘El Deivid’ intentaba abordar un vuelo en el ACIM. La captura contó con el apoyo de efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, ‘El Deivid’ y/o ‘El Chino’ es investigado por su probable participación en delitos de extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo, entre otros ilícitos cometidos en municipios del oriente y nororiente del Valle de México, principalmente en Ecatepec.

La Fiscalía estatal señaló que, tras la detención de Alejandro Gilmare ‘N’, alias ‘El Choko’, David ‘N’ habría asumido el liderazgo de esta organización delictiva.

¿Cómo fue detenido ‘El Choko’, exlíder de ‘La Chokiza’?

El pasado 10 de septiembre de 2025, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Alejandro Gilmare, alias “El Choko”, presunto líder de ‘La Chokiza’.

En el operativo también participaron agentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). La captura ocurrió en un restaurante del centro comercial Las Américas, en Ecatepec, donde el presunto delincuente se encontraba acompañado de su madre y algunos colaboradores.

A “El Choko” se le acusa de delitos como extorsión, invasión de propiedades, tráfico de drogas, homicidio y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

El 18 de septiembre fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de secuestro y privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro exprés con fines de lucro.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se le dictó prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria, por lo que permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) del Altiplano.