Departamento de Justicia de Trump opera vuelos en el AICM; ¿tuvieron que ver con el FBI?

El Financiero solicitó información al AICM sobre los vuelos del Departamento de Justicia de EU, pero no obtuvo respuesta.

Cinco operaciones de aeronaves del Departamento de Justicia de Estados Unidos fueron realizadas desde y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en la última, pudo confirmar El Financiero con registros de los itinerarios corroborados por fuentes internas del sector aeronáutico.

Esta información se da a conocer en medio del ‘veto’ de Claudia Sheinbaum anunció a aviones militares de EU que, según la mandataria, ya no tendrán permitido aterrizar en nuestro país para el traslado de funcionarios mexicanos a labores de capacitación.

Estos son los vuelos del Departamento de Justicia de EU desde y hacia el AICM

Los registros consultados por El Financiero muestran que la aeronave del Departamento de Justicia, un Boeing 757-223, realizó su último vuelo desde el AICM este viernes 23 de enero, cuando despegó de la capital del país hacia las 6:41 de la mañana con dirección al aeropuerto de Ontario, en el condado de San Bernardino en California.

La aeronave con matrícula N874TW ha realizado una serie de operaciones en la última semana usando al aeropuerto Benito Juárez, que está en remodelación por el Mundial, como su base de salida o llegada.

Según fuentes consultadas por El Financiero, este tipo de aeronaves es utilizada por agencias gubernamentales de Estados Unidos para operaciones especiales y traslados oficiales.

Las operaciones de la aeronave del Departamento de Justicia, del cual forma parte el Buró Federal de Investigaciones (FBI), han sido frecuentes en los últimos días.

El Financiero pudo obtener los planes de vuelo de al menos un par de las operaciones de la aeronave de la administración de Donald Trump, así como la confirmación de personal aeronáutico mexicano sobre la presencia de la aeronave en el aeropuerto capitalino.

El AICM no ofreció respuesta a una solicitud realizada por este diario sobre la presencia del avión, que según reportes extraoficiales, transportó a personal del FBI.

Entre las operaciones realizadas, se encuentra una del 15 de enero desde el AICM hacia el aeropuerto de Richmond, Virginia, una terminal de uso civil y militar.

El Departamento de Justicia realizó dos operaciones también con la misma matrícula e identificador, pero con otra aeronave, un Gulfstream V que voló entre el aeropuerto Regional de Manassas en Virginia y el AICM el martes 20 de enero. Esa misma aeronave regresó a Virginia desde el ‘Benito Juárez’ por la tarde.

La matrícula N874TW fue colocada de nuevo a la aeronave Boeing para que volara desde la Base Andrews, una instalación de la Fuerza Aérea estadounidense, hacia el AICM el 21 de enero.

Por último, la aeronave salió del país este viernes, hacia California según los registros.