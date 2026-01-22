Celebran en EU colaboración de México en envío de criminales

El Departamento de Justicia de EU resaltó que se trata de la tercera entrega con la presente administración de México. La primera fue en febrero pasado, cuando se trasladó a 29 presos y la segunda en agosto, con 26 sujetos. [Fotografía. Cuartoscuro]

La importancia del traslado de 37 narcoterroristas mexicanos “es innegable”, refirió el Departamento de Justicia estadounidense, el cual agradeció a México su colaboración.

“Agradecemos esta colaboración con nuestros socios internacionales y brindaremos justicia rápida e integral a los miembros de Organizaciones Terroristas Extranjeras que han pasado años acosando al pueblo estadounidense”, expresó la fiscal Pamela Bondi, en un comunicado de prensa.

Dicho traslado –en el que iban miembros de del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Beltran Leyva, Cártel del Noreste y Los Zetas– es muestra del “incansable” trabajo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), agregó su director Kash Patel.

“Treinta y siete fugitivos fueron trasladados de México a Estados Unidos para enfrentar la justicia por presuntos delitos que han propagado la violencia, amenazado la seguridad pública y devastado familias”, comentó Terry Cole, de la Administración para el Control de Drogas.

Afirmó que la oficina seguirá colaborando con socios internacionales para el desmantelamiento de organizaciones terroristas.

Rob Cekada, de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, dijo que sigue la persecución de pandillas que convierten “nuestras calles en zona de guerra”.

El Departamento de Justicia resaltó que se trata de la tercera entrega con la presente administración de México. La primera fue en febrero pasado, cuando se trasladó a 29 presos y la segunda en agosto, con 26 sujetos.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, también resaltó que es resultado de la cooperación bilateral.

“La transferencia realizada ayer de actores criminales y narcoterroristas para que enfrenten la justicia en Estados Unidos demuestra la voluntad compartida de desmantelar las redes de cárteles y los grupos narcoterroristas dondequiera que operen”, escribió en su cuenta de X.

Gadyaces S. Serralta, director del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos , afirmó que la entrega es muestra de que “la justicia no se detiene en las fronteras”.

Por otra parte, el Departamento de Justicia mostró el listado de personas que fueron transferidas, con la descripción de los delitos que se les imputan.

Destaca Daniel Alfredo El Cubano, operador del Cártel de Sinaloa, recién detenido y considerado objetivo prioritario del FBI.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana justificó el martes el traslado bajo el argumento de que “presentaban una amenaza real para el país”.

Indicó que la acción se da conforme establece la Ley de Seguridad Nacional y enfatizó que el Departamento de Justicia hizo el compromiso de no solicitar la pena de muerte.