‘El Señor de la Silla’ y ‘El Delta 1’ están en ‘manos’ de Pam Bondi: ¿Qué penas de prisión recibirían?

Omar García Harfuch explicó que la presencia de los 37 narcos entregados a EU ponía en riesgo la seguridad de México.

Estados Unidos agradeció al Gobierno de México la tercera entrega de 37 criminales, la más grande dentro de la colaboración de Claudia Sheinbaum con Donald Trump pues permitirá "llevar justicia contra personas vinculadas con organizaciones terroristas y criminales que han afectado la seguridad y tranquilidad" de ambos países.

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobra la expulsión de los 37 capos del narcotráfico, y remarcó que la medida fue una “decisión soberana” de México pues ese grupo de criminales ponía en riesgo la seguridad del país.

“Muchos de ellos eran extraditables, pero es una decisión que tienen que ver con un análisis de México, no es de que ‘nos los piden y ahí van’ (...) Se pone primero a México por encima de todo“, remarcó en su ‘mañanera’ de este miércoles 21 de enero.

En un comunicado, el Departamento de Justicia resaltó que entre los criminales expulsados por México están miembros de los cárteles que el presidente Donald Trump clasificó como organizaciones terroristas:

¿Cuántos años de prisión pueden recibir los narcotraficantes que México expulsó a EU?

En el tercer paquete de criminales expulsados de México a Estados Unidos estaba Pedro Inzunza, conocido como ‘El Señor de la Silla’ o ‘El Sagitario’, un criminal que quedó parapléjico tras ser lesionado en la espalda mientras defendía a Arturo Beltrán Leyva.

“Pedro Inzunza Noriega colaboró ​​estrechamente con su hijo, Pedro Inzunza Coronel, para producir y traficar agresivamente fentanilo a Estados Unidos. Padre e hijo lideraron una de las redes de producción de fentanilo más grandes y sofisticadas del mundo", destacó el Departamento de Justica.

‘El Señor de la Silla’ y su hijo fueron los primeros delincuentes mexicanos en ser acusados por el delito de narcoterrorismo por la administración de Donald Trump. Según el comunicado del Departamento de Justicia, en caso de ser encontrado culpable, Pedro Inzunza podría ser condenado a cadena perpetua.

Entre los narcos entregados a EU también figuraba ‘El Delta 1′, ‘comandante’ de un brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación y señalado de estar detrás del asesinato de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, en diciembre de 2020.

De acuerdo con el oficio del Gobierno de EU, Armando Gómez Núñez, nombre del ‘Delta 1′, también podría ser condenado a morir en una prisión estadounidense si se le declara culpable.

El Departamento de Justicia destacó la entrega de María del Rosario Navarro Sánchez, alias ‘La Señora’, quien es ubicada como la primera ciudadana mexicana en brindar ayuda a una organización terrorista, en este caso, el CJNG.

EU afirma que ‘La Señora’ se encargaba de proveer al grupo criminal con granadas, armas de fuego y de ‘lavar’ dinero utilizando sus cuentas. María del Rosario también se enfrenta a la posibilidad de una condena de cadena perpetua.

A continuación, algunos narcos que fueron entregados a EU, así como a qué corte se les traslado y su posible pena en prisión.