¿Quién es Iván Valerio, ‘El Mantecas’, y cuál era su función en el Cártel de Sinaloa?

Iván Valerio Sainz Salazar, conocido en los círculos del crimen organizado como ‘El Mantecas, se convirtió en una de las figuras más buscadas del narcotráfico en México tras su detención el pasado 18 de enero, en la sierra de Mocorito, Sinaloa, en un operativo coordinado por fuerzas federales.

Su captura fue confirmada por el Registro Nacional de Detenciones y las autoridades de seguridad, que señalaron su rol como presunto objetivo prioritario en la región por su vinculación con estructuras del crimen organizado.

La detención de ‘El Mantecas’, realizada en un despliegue terrestre y aéreo que involucró al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada, marcó un hito operativo en la estrategia de combate al narcotráfico en Sinaloa.

Aunque el gobierno no ha detallado todos los cargos que enfrentará, diversas fuentes lo vinculan con redes de inteligencia criminal que operan al interior del Cártel de Sinaloa.

En medio de un contexto de fragmentación de los cárteles tradicionales, la presencia de perfiles como el de Valerio Sainz Salazar ha sido objeto de seguimiento desde filtraciones de documentos de inteligencia conocidos como los Guacamaya Leaks, que lo posicionan como operador y enlace de alto nivel dentro de las células criminales de mayor impacto en la zona.

¿Quién es ‘El Mantecas’ y cuál era su rol?

Hasta antes de su captura, Iván Valerio Sainz Salazar era identificado por autoridades y reportes de inteligencia como uno de los operadores prioritarios del Cártel de Sinaloa, cuyo papel habría sido el de enlace directo con líderes de alto perfil, incluidos integrantes históricos de esa organización criminal.

De acuerdo con informes filtrados bajo el nombre de Caso Zarigüeya en los Guacamaya Leaks, el apodo de ‘El Mantecas’ surgió en círculos de investigación por su supuesta capacidad logística, coordinación de movimientos de seguridad y contactos con estructuras de poder locales.

En esos documentos se le atribuye, además, contacto con funcionarios de seguridad que habrían facilitado operaciones del grupo, aunque las autoridades no han confirmado de manera pública esas relaciones.

La ficha oficial emitida por el Registro Nacional de Detenciones lo describe como un hombre de complexión robusta que quedó bajo custodia desde la madrugada de su arresto en comunidades como La Noria de Arriba y La Noria de Abajo, en la sierra que comprende los municipios de Mocorito y Badiraguato.

¿Cómo fue el operativo de captura de ‘El Mantecas’?

El operativo, que culminó con la caída de ‘El Mantecas’, se llevó a cabo entre las primeras horas del domingo 18 de enero, con patrullaje por tierra y apoyo aéreo, incluidos helicópteros.

Las fuerzas federales destacaron que se trató de un objetivo prioritario dentro de las acciones de reducción de capacidad operativa del crimen en la zona serrana de Sinaloa.

Además de Valerio Sainz Salazar, siete presuntos operadores fueron detenidos y están bajo investigación, mientras que se aseguraron armas, vehículos con reporte de robo y materiales relacionados con actividades ilícitas, conforme a reportes oficiales.

La captura de ‘El Mantecas’ no sólo representa un golpe simbólico para los grupos criminales en Sinaloa, sino que evidencia la presencia de redes complejas dentro del Cártel de Sinaloa que operan con distintos grados de autonomía y relaciones tácticas con otros cárteles y actores regionales.