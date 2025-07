¿Qué sabemos de la filtración del caso Hernán Bermúdez difundido por Guacamaya Leaks?

El general Ricardo Trevilla Trejo comentó que no se alertó sobre los nexos entre Hernán Bermúdez y 'La Barredora' porque faltaba un análisis "serio y formal". (Defensa | SSPC Tabasco)

La relación entre Hernán Bermúdez Requena y el grupo criminal ‘La Barredora’ fue destapada por el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), realizado por el grupo hacktivista Guacamaya.

El general titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó la existencia de la documentación filtrada en septiembre de 2022.

Entre los miles de documentos sustraídos se encontró un informe de inteligencia que mencionaba los supuestos vínculos entre Bermúdez Requena y el crimen organizado.

Sin embargo, se trataba de “información bruta”; es decir, era necesario realizar un análisis “serio y formal” sobre los supuestos nexos para comprobarla, y solo entonces se podría compartir con las autoridades.

“Guacamaya (Leaks): no todo lo que se sustrajo por hackeo es información oficial. Sin embargo, está a disposición de las fiscalías”, declaró el secretario de la Defensa en la conferencia de prensa del martes 22 de julio.

Ante la pregunta sobre si los indicios se compartieron con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador —considerando que Bermúdez Requena aparece en informes de inteligencia antes de ser nombrado titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco en 2019 por Adán Augusto López—, el general Ricardo Trevilla respondió:

“No se puede informar algo que no está comprobado, que no está sujeto a un análisis serio y formal”.

¿Qué dicen los documentos que hackeó Guacamaya?

De acuerdo con los trabajos de inteligencia militar realizados desde 2020, miembros del crimen organizado recibieron órdenes y protección del gobernador. Además, se documentó presunta colaboración en actividades ilícitas y protección a elementos de la policía municipal y estatal de Tabasco y Veracruz.

La inteligencia militar, según un informe de mayo de 2021, dio seguimiento puntual a Benjamín Mollinedo Montiel, ‘El Pantera’, líder criminal vinculado al huachicol, el narcotráfico y la extorsión.

En dicho informe se señala que el presunto responsable del homicidio de Andrés Rodríguez Vasconcelos, ‘El Kalimba’, líder de la plaza, fue Mollinedo Montiel, y que oficiales estuvieron involucrados por órdenes del gobernador, aunque no se precisan nombres de funcionarios.

Otros documentos, fechados entre 2021 y 2022, indican que el comandante de la policía de Tabasco, Hernández Bermúdez, era el líder del grupo ‘La Barredora’, conocido por los alias de ‘Comandante H’ o ‘Lic H’.

Un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) declaró que la ejecución de ‘El Kalimba’ ocurrió por órdenes de ‘El Lic H’, para que su gente tomara el control de la plaza de Cárdenas y Huimanguillo, Tabasco.

Según los informes, Hernán Bermúdez habría dado protección a huachicoleros que operaban en Tabasco, incluso robando combustible de la refinería de Dos Bocas.

Con información de David Saúl Vela.