‘Tarjeta roja’ para el América: Aquivaldo Mosquera se ampara tras ser señalado de defraudación fiscal

Aquivaldo Mosquera (América) durante el partido de la semi final del Torneo Clausura 2013 de la Liga MX.

El exfutbolista colombiano y excapitán de las Águilas del América, Aquivaldo Mosquera, promovió un amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se revelara la existencia de una carpeta de investigación iniciada en su contra por el presunto delito de defraudación fiscal.

De acuerdo con fuentes consultadas por El Financiero, la información salió a la luz a partir del propio recurso legal que interpuso el exdefensa del Club América, quien busca conocer y frenar posibles acciones judiciales derivadas de las investigaciones federales.

¿Por qué la FGR investiga al exfutbolista Aquivaldo Mosquera?

De acuerdo con documentos judiciales, el amparo fue radicado en el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; sin embargo, trascendió que este se declaró incompetente para atender el asunto y lo turnó al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal.

En su demanda, Mosquera se inconformó por el contenido de la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF/CDMX/0000305/2022, integrada por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos y del Sistema Financiero de la FGR.

Según lo expuesto en el recurso, las autoridades federales lo investigan por un presunto impago de impuestos, vinculado a supuestas irregularidades fiscales correspondientes a diferentes ejercicios fiscales entre los años 2014 y 2019.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado públicamente el monto de la presunta defraudación fiscal ni el periodo en el que habrían ocurrido las irregularidades señaladas en la investigación.

Aquivaldo Mosquera habla de la acusación por fraude fiscal

En entrevista con Maxine Woodside, Mosquera y su abogado, Carlos Ixtlapale, se refirieron al amparo tramitado. Ambos afirmaron que están en disposición de colaborar con las autoridades y llegar a un arreglo con ellos.

“Estamos en toda la disposición para que podamos aclararlo, así como lo dice mi abogado, pues no sabemos completamente o totalmente por qué es el crédito fiscal, pero para eso estamos en esto.”, dijo para el programa ‘Todo para la Mujer’.

Pese a la investigación en su contra, Mosquera indicó que continúa realizando sus actividades normales como entrenador de un equipo de la Liga Premier, en referencia al equipo Lobos ULMX (Universidad Latina de México) de la Serie A, del cual es director técnico.

“Pues yo soy entrenador de un equipo de Liga Premier y bueno, sigo trabajando normal. Me invitaron a este partido que tenemos el 30 de mayo, me invitaron a jugar y bueno, yo sigo haciendo mi vida normal.”, dijo.

Hasta el momento no existe información oficial que confirme que un juez haya librado una orden de aprehensión contra el exjugador americanista.

¿Quién es Aquivaldo Mosquera, exjugador del América?

Aquivaldo Mosquera, nacido el 22 de junio de 1981 en Apartadó, Colombia, es recordado por su trayectoria en el futbol mexicano, especialmente por su etapa con el América, club con el que ganó títulos y se consolidó como uno de los defensores más destacados de la Liga MX.

Debutó profesionalmente con el Atlético Nacional en el año 2000 y rápidamente se consolidó como uno de los zagueros más sólidos del futbol colombiano, lo que le abrió las puertas del balompié internacional.

En 2005 llegó a México para jugar con Pachuca, equipo con el que ganó dos títulos de Liga MX, una Copa Sudamericana y una Copa de Campeones de la Concacaf. Sus actuaciones lo llevaron al futbol europeo con el Sevilla FC, donde militó entre 2007 y 2009 y conquistó la Supercopa de España.

Mosquera también fue seleccionado nacional de Colombia y disputó eliminatorias mundialistas y la Copa América 2011. Tras su retiro como jugador en 2017, inició una carrera como director técnico en equipos de Colombia y México.

Con información de David Saúl Vela.