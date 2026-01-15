Se ‘desmorona’ el Cártel de Sinaloa: Detienen a Daniel Alfredo ‘N’, ‘El Cubano’; EU pide su extradición

Autoridades federales detuvieron a Daniel Alfredo Blanco Joo, alias ‘El Cubano’, presunto líder de una célula vinculada al Cártel de Sinaloa. (Gabinete de Seguridad)

Autoridades federales detuvieron a Daniel Alfredo Blanco Joo, alias ‘El Cubano’, miembro destacado del Cartel de Sinaloa requerido en extradición.

‘El Cubano’ cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El gabinete de seguridad federal informó que la acción es resultado de “trabajos de inteligencia coordinados con agencias internacionales y elementos de Marina, Fiscalía General de la República, así como Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana”.

¿Cuál era el papel de ‘El Cubano’ dentro del Cártel de Sinaloa?

Reportes del Gabinete de Seguridad señalan que Daniel Alfredo mantenía presencia operativa en Sinaloa y Chihuahua. Presuntamente, coordinaba la logística para el envío de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, así como operaciones de lavado de dinero.

Luego de su detención en Mazatlán, Sinaloa, fue trasladado a la Ciudad de México para continuar con los trámites correspondientes, ya que es requerido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

“‘El Cubano’ es considerado un objetivo de nivel relevante dentro de las estructuras criminales vinculadas al Cártel de Sinaloa, por lo que su captura representa un golpe significativo a las redes transnacionales de tráfico y distribución de drogas, así como a los esquemas financieros que las sostienen”, detalló el Gabinete de Seguridad.

Chapitos, la facción más golpeada al cierre del 2025

La facción de ‘Los Chapitos’ tuvo un cierre de año ‘golpeado’ por las múltiples detenciones y bajas de miembros de alto perfil dentro de la organización.

Entre los detenidos, el 31 de diciembre, las autoridades federales informaron sobre la detención de Pedro Inzunza Norieta ‘El Señor de las Sillas’, supuesto segundo al mando de la célular que dirige Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’.

Una semana antes, el 21 de diciembre, fue asesinado Óscar Medina, ‘El Panu’, en un ataque directo en el restauran Luau, ubicado en la Zona Rosa, de la Ciudad de México.

Posteriormente, el 24 de diciembre, se dio a conocer que Alan Gabriel Núñez, operador de ‘Los Chapitos’, fue asesinado en un fraccionamiento de Culiacán.

El 23 de diciembre, fueron capturados Mario Alfredo ‘N’, alias ‘El 7’, y Mario Lindoro ‘N’, alias ‘El Niño’, suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, cabecilla de ‘Los Chapitos’.