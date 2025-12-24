Golpe a la red financiera de Los Chapitos: Trasladan a Puente Grande a suegro y cuñado de Iván Archivaldo

Mario Alfredo 'N' y Mario Lindoro 'N' son señalados como presuntos operadores financieros de la facción de Los Chapitos. (Foto: Gabinete de Seguridad)

El suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificados como presuntos operadores financieros ligados al Cártel de Sinaloa, fueron trasladados al penal de Puente Grande, en Jalisco, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Los detenidos, Mario Alfredo ‘N’, alias ‘El 7′, y Mario Lindoro ‘N’, alias ‘El Niño’, fueron capturados el pasado martes 23 de diciembre tras operativos simultáneos en las colonias El Bajío y Vallarta Universidad, en Zapopan.

En la captura participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional, la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, quienes además aseguraron varias dosis de droga, armas de fuego, cargadores, tres vehículos de alta gama y dinero en efectivo.

Luego de ser informados de sus derechos, los dos hombres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, y este mismo miércoles se prevé que rindan su audiencia de imputación en los juzgados federales de Puente Grande.

Las autoridades federales señalan que estas acciones forman parte de una estrategia para desarticular las redes financieras y de apoyo logístico al interior del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción dirigida por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El vínculo familiar de Archivaldo Guzmán con los Lindoro

Los detenidos trasladados a Puente Grande mantienen un vínculo familiar directo con Iván Archivaldo Guzmán Salazar a través de Zulema Aracely Lindoro, identificada por autoridades de Estados Unidos como la pareja formal e incluso la esposa del líder de Los Chapitos.

La primera vez que su cercanía con la familia Guzmán Salazar llamó la atención de las autoridades fue en noviembre de 2012, cuando Zulema fue detenida en Estados Unidos por irregularidades migratorias y posteriormente liberada.

Una nota de la agencia estadounidense Associated Press, fechada el 23 de noviembre de 2012, informó que Lindoro estaba identificada en los documentos de la Patrulla Fronteriza como cónyuge de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, aunque no estaba claro si la pareja está o estuvo alguna vez casada legalmente.

Su arresto, ocurrido en California, llevó a que las autoridades estadounidenses revocaran su visa de estudiante por sospecha de vínculos con el entorno del capo sinaloense, aunque no se le imputó directamente por tráfico de drogas.

Zulema Lindoro finalmente fue liberada por razones humanitarias para cuidar de su bebé (quien viajaba con ella al momento de su arresto) y se le ordenó comparecer ante un juez de inmigración. La Patrulla Fronteriza informó que tras este proceso, la joven regresó voluntariamente a Tijuana.