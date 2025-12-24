Fiestas navideñas, el ‘talón de Aquiles’ de ‘Los Chapitos’; así detuvieron a Ovidio Guzmán tras Año Nuevo

Ovidio Guzmán fue detenido en 2023 tras sus celebraciones de fiestas navideñas. Así fue el operativo para dar con él.

La temporada invernal y de fiestas navideñas ‘no es la mejor’ para Los Chapitos, y a lo largo de los años se han reportado algunas de sus más importantes detenciones, desde su líder, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el 8 de enero de 2016, hasta su hijo, Ovidio Guzmán ‘El Ratón’.

El caso más reciente sería el de Óscar Medina, también conocido como ‘El Panu, quien habría sido asesinado en el restaurante Luau, en la Zona Rosa de la Ciudad de México tras una balacera ocurrida la noche del domingo 21 de diciembre.

Además, Mario Alfredo Lindorio Navidad, conocido como ‘El 7′, y Mario Lindones, ‘El Niño’, suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, respectivamente, también fueron detenidos en Zapopan, Jalisco, este martes 23 de diciembre, sumado también a la captura Carlos Gabriel Reynoso García, líder de ‘Los Jordan’, una célula criminal de Los Chapitos.

Desde asesinatos por balaceras hasta detenciones sistemáticas, Los Chapitos cada año se enfrentan a una serie de polémicas a fin e inicio de año, incluso una que ocurrió con un operativo en el que Ovidio Guzmán inició el día en Sinaloa y lo terminó en la Ciudad de México, en una de las detenciones más importantes de los últimos años.

¿Cómo fue el operativo para detener a Ovidio Guzmán?

Lo primero que debes tener en cuenta es que Ovidio Guzmán fue detenido en octubre de 2019 y liberado ese mismo día bajo órdenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en un evento conocido como ‘El Culiacanazo’ debido a la ola de violencia registrada en la zona como reclamo por la detención del hijo del ‘Chapo’.

Tras ese suceso, ‘El Ratón’ aumentó su vigilancia, ya que “se volvió paranoico” y pensaba en todo momento que lo iban a detener. Incluso, se reportó que se fue a vivir a un rancho entre 5 y 10 kilómetros a las afueras de Culiacán.

Autoridades mexicanas y estadounidenses, como la DEA, nunca le perdieron la pista a Ovidio Guzmán, y luego de años de agentes infiltrados y recorridos encubierto de personal del Ejército mexicano, comenzó en la segunda mitad de 2022 la operación para detener al líder de Los Chapitos.

Según el documental Culiacanazo: Herederos del Narco, de la plataforma HBO MAX, los informantes dentro del entorno de Ovidio Guzmán revelaron a las autoridades que pasaría Navidad y Año Nuevo junto con su familia.

‘El Ratón’ pasó esas fechas en el Jesús María, zona donde viven los hijos del ‘Chapo’ Guzmán, a las afueras de Culiacán, Sinaloa. El hombre estaba con su madre, Griselda, actualmente residente en Estados Unidos como uno de los supuestos acuerdos para que Ovidio Guzmán se declarara culpable en Estados Unidos este año.

El operativo que dio con la detención de Ovidio Guzmán comenzó entre las 4:00 y 5:00 horas del jueves 5 de enero de 2023, antes del Día de Reyes y en el rancho donde estaba ‘El Ratón’ con su familia.

Primero apareció un helicóptero en la zona y supuestamente disparó a los autos tipo ‘Monatruo’ que lo protegían, para que posteriormente los elementos del Ejército entraran a la vivienda.

En el lugar encontraron nacimientos y rastros de lo que en días pasados fue una fiesta familiar de Año Nuevo, aunque también hubo restos de sangre, casquillos de bala y vidrios rotos que revelaron que esa noche hubo una ‘guerra’ en la vivienda donde detuvieron a Ovidio Guzmán.

Ese mismo día, Ovidio Guzmán llegó en la tarde a la Ciudad de México, primero a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la colonia Guerrero, y luego en el Penal del Altiplano, para ser extraditado el 15 de septiembre de ese mismo año a Estados Unidos.