Cierran el cerco alrededor de ‘Los Chapitos’: Detienen al suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

El suegro y cuñado de Iván Archivaldo son operadores financieros del Cártel de Sinaloa en zonas de Jalisco.

A dos días de que una balacera en el restaurante Luau, en la Zona Rosa de CDMX, concluyó con el asesinato de Óscar Medina, alias ‘El Panu’, uno de los brazos derechos de ‘Los Chapitos’, las autoridades federales cerraron aún más el cerco sobre los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera con la detención de dos personas.

Fuerzas federales detuvieron a Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias ‘El 7’, y Mario Lindoro Elenes, ‘El Niño’, quienes son identificados como suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, por quien Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares de recompensa.

La detención de Mario Alfredo Lindoro Navidad, de 44 años, y de Mario Lindoro Elenes, de 69 años, se realizó en Zapopan, Jalisco, luego de que ambos son considerados como operadores financieros del Cártel de Sinaloa.

Durante la detención, los agentes federales aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos y cargadores, así como dos camionetas y un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

Detienen a líder de Los Jordan, célula de ‘Los Chapitos’

La detención del suegro y del cuñado de Iván Archivaldo Guzmán no fue la única captura realizada por las autoridades en días recientes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, trabajaron en conjunto con agentes de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República (FGR) para detener a Carlos Carlos Gabriel Reynoso García, de 37 años.

De acuerdo con las investigaciones del gobierno federal, ‘El Pollo’, como se conoce a Reynoso García, es uno de los líderes de la célula delictiva Los Jordán. Este grupo del crimen organizado está relacionado con la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Según las autoridades, Reynoso García cuenta con al menos tres órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado.

Durante la detención, se aseguraron dos armas de fuego, una bolsa con droga, equipos de radiocomunicación y un vehículo.

Junto con ‘El Pollo’, las autoridades federales lograron la detención de Jesús Arturo Dávalos Valenzuela, de 40 años.