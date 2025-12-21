Harfuch detalla estrategia de Seguridad: Así es como la lucha contra cárteles da resultados

Omar García Harfuch confía en que mejore la precepción de seguridad en el país.

“Durante muchos años hemos experimentado una falta de coordinación entre las instituciones de seguridad”, fueron las palabras de Omar García Harfuch para explicar cómo la estrategia de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum es efectiva contra el narcotráfico.

En su primera entrevista fuera de México, Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó algunos puntos clave dentro de la estrategia de Sheinbaum, con la que suman 37 mil arrestos, 300 toneladas de drogas incautadas y mil 600 laboratorios de droga destruidos.

Además del incremento de la coordinación, el secretario aseguró que hay otras medidas, que van desde la zona de respuesta de las autoridades hasta la mejora de las condiciones para los policías, lo que ayuda a que el combate al crimen organizado tenga una mejor estructura.

Sin embargo, Harfuch admitió que la percepción de seguridad no ha cambiado, pero, ¿qué está haciendo la 4T contra la violencia? Esto dice el ‘superpolicía’ de Sheinbaum:

Así es como la estrategia de seguridad de Sheinbaum da resultados

Omar García Harfuch definió estos aspectos como los principales impulsores de los resultados contra el crimen organizado en México:

Coordinación

Harfuch argumenta que hay una “gran diferencia”, respecto a gobiernos anteriores, en que la presidenta dirija la reunión del gabinete de Seguridad en las mañanas.

“Durante muchos años hemos experimentado una falta de coordinación entre las instituciones de Seguridad, y eso tiene un gran impacto”, declaró a The New York Times.

Otro dato importante respecto a la coordinación, es que si hay algún cambio, se acude de inmediato a los municipios, incluida la propia presidenta Sheinbaum, además de que se dan instrucciones desde la propia zona donde hay alguna emergencia.

Aumento al salario de policías

En la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum subió los salarios de los policías en un 60 por ciento, y este método lo está repitiendo a nivel nacional ahora que es presidenta, explica Harfuch.

“Es mejor tener mil policías bien equipados y entrenados, que 4 mil o 3 mil mal pagados y entrenados”, comentó Harfuch.

Cambio en la visión al combate del narco

Especialmente en el contexto de las peticiones de seguridad de Donald Trump, que denominó a los cárteles como organizaciones terroristas, Harfuch explica que México le compartió su método a Estados Unidos con el que buscan incrementar la incautación de drogas y las detenciones.

“Explicamos que era muy importante alinear prioridades. Durante muchos años, México y Estados Unidos solo se centraron en un narcotraficante. Eso significaba: ‘ah, lo arrestamos’, ¿y qué cambió? Nada", comentó Harfuch.

Si bien hay casos aislados, como las detenciones de líderes de cárteles, Harfuch explica que lo importante es atacar a los cárteles “desde abajo, desde el centro y desde arriba”.

¿EU atacará a cárteles mexicanos? esto dice Harfuch

Aunque Trump ha amenazado con disparar contra cárteles mexicanos, Omar García Harfuch confía en que no tome esa decisión debido a que cada vez ingresa menos fentanilo a Estados Unidos, además de que “hay muy buena coordinación” entre ambos países.

El titular de Seguridad indica que le preocuparían los posibles ataques si el ingreso de fentanilo a Estados Unidos fuera mayor.

Finalmente, respecto a realizar operaciones en conjunto contra el narco entre México y Estados Unidos, Harfuch argumenta que no lo ve necesario, sino que lo necesario es “la información”, así que “el intercambio es bienvenido”.

Con información de The New York Times.