¿Quién es ‘La Firma’, líder del CJNG buscado por el FBI y que participó en atentado contra García Harfuch?

'La Firma' está relacionado con los atentados contra Omar García Harfuch y el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

Carlos Andrés Rivera, alias ‘La Firma’, es uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y forma parte de los principales operadores de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’.

‘La Firma’ tiene nacionalidad mexicana y colombiana debido a que nació el 19 de junio de 1986 en Cali.

Actualmente, el FBI ofrece una recompensa de 250 mil dólares por información que ayude a su captura, según el Gobierno de Estados Unidos, debido a que es un líder de alto rango del CJNG, organización terrorista extranjera designada en México.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le bloqueó las cuentas en 2021 tras haber sido relacionado con dos atentados contra funcionarios mexicanos.

¿En qué atentados ha participado ‘La Firma’, integrante del CJNG?

‘La Firma’ también está identificado como uno de los integrantes del CJNG que participó en el atentado en contra de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Sin embargo, su historial delictivo en este tipo de ataques se remonta al asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

Otras acusaciones provienen de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que lo acusó de operar con recursos del Cártel Jalisco, realizar actos de corrupción y tráfico de drogas.

Carlos Andrés Rivera también está señalado de trabajar con el jefe de plaza en Puerto Vallarta, Gonzalo Mendoza, alias ‘El Sapo’.

‘La Firma’ estaría detrás de los fraudes con tiempos compartidos que han afectado a ciudadanos estadounidenses.

¿Qué sabemos de los fraudes con tiempos compartidos que realiza el CJNG?

Los fraudes con tiempos compartidos en los que participa ‘La Firma’ se dieron a conocer en agosto cuando autoridades estadounidenses sancionaron a personas y empresas relacionadas con dicho delito.

“Es importante recordar a los actuales propietarios de tiempos compartidos en México: si una oferta de compra o alquiler no solicitada parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Quienes estén considerando comprar un tiempo compartido en México deben realizar la debida diligencia“, alertó el Departamento del Tesoro.

El Tesoro detalló que los extranjeros son afectados con esquemas de tiempos compartidos a través de llamadas en México y el principal centro de operación es Puerto Vallarta.

“Estas complejas estafas suelen estar dirigidas a estadounidenses mayores, quienes pueden perder los ahorros de toda su vida. El ciclo de estas estafas puede durar años, causando devastación financiera y emocional a las víctimas, a la vez que enriquece a cárteles como el CJNG”, destacó el Tesoro de EU en un comunicado.