FBI ofrece recompensa por ‘La Firma’, líder del CJNG vinculado al ataque de García Harfuch

Carlos Andrés Rivera Varela, líder de alto rango del CJNG, es buscado por el FBI, que ofrece una recompensa de 245 mil dólares

Estados Unidos estrechó su cerco sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en especial sobre los principales operadores del líder principal, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

Este jueves, la Oficina Federal de Investigación (FBI) del Gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 250 mil dólares por Carlos Andrés Rivera Varela, ‘La Firma’, a quien identifican como partícipe del atentado del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Omar García Harfuch y del asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

¿Quién es ‘La Firma’, el líder del CJNG en la mira de EU?

Carlos Rivera Varela nació el 19 de junio de 1986 en Cali, Colombia, aunque actualmente también tiene la nacionalidad mexicana.

En marzo de 2021, las cuentas de Rivera Varela fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, que lo señaló además por el atentado contra Omar García Harfuch, entonces secretario de seguridad de la Ciudad de México, y contra el ex Gobernador Aristóteles Sandoval.

Después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo acusó de operar con recursos del Cártel de Jalisco Nueva Generación, actos de corrupción y tráfico de drogas, así como de trabajar para Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, quien controla la plaza en Puerto Vallarta.