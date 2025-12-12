Kristi Noem ‘usa’ al CJNG y el Cártel de Sinaloa para justificar políticas migratorias: ‘Provocan caos’

Demócratas pidieron la renuncia de Kristi Noem ante la situación de inseguridad en Estados Unidos.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, defendió las políticas de seguridad y migración ante la Cámara de Representantes, y aprovechó para mencionar a los cárteles mexicanos, designados como terroristas, a los que acusó de provocar caos en el país.

“Grupos transnacionales del crimen organizado, incluido el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocan caos y perjudican los intereses de Estados Unidos”, argumentó la funcionaria de Donald Trump al justificar las deportaciones y límites a la migración en la frontera.

Además, aseguró que la irrupción de estos cárteles ponen en un panorama peligroso a la infraestructura crítica, esto “en gran medida” por ciberataques, entre otros delitos.

También aseguró que los estadounidenses cada vez corren más riesgos de asesinatos, tácticas de intimidación y otros tipos de violencia por extremistas islámicos extranjeros y por extremistas en Estados Unidos.

La suma de todos estos delincuentes, incluidos los que forman parte del CJNG y el Cártel de Sinaloa, “buscan socavar la confianza pública”, precisó Kristi Noem tras los cuestionamientos en la Cámara de Representantes.

Demócratas de EU exigen la renuncia de Kristi Noem por políticas migratorias

Los demócratas pidieron este jueves la dimisión de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, durante una audiencia en el Congreso por considerar que la Administración de Donald Trump está empeorando la seguridad por su política de deportaciones.

“Está haciendo que Estados Unidos sea menos seguro. Así que, en lugar de sentarse aquí y hacernos perder el tiempo con más corrupción, mentiras e ilegalidades, le pido que renuncie si el presidente Trump no la despide antes”, aseveró ante Noem el congresista Bennie Thompson, demócrata de alto rango del comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Al comienzo de su intervención en la audiencia, el congresista acusó a Noem de usar los fondos de la agencia para su propio beneficio.

Cuando el también demócrata Shri Thanedar se unió a pedir su renuncia, Noem respondió: “Consideraré su petición de dimisión como un respaldo a mi trabajo, muchas gracias”.

Según la CNN, la Casa Blanca está preparando posibles cambios en el gabinete de cara al primer aniversario de Trump en el poder el próximo 20 de enero.

Aunque Trump está contento con Noem, encargada de cumplir con la promesa de deportaciones masivas, algunos funcionarios habrían expresado frustración con el entorno de la secretaria, explica la cadena.

Durante la audiencia en el Congreso, la oposición demócrata cuestionó a Noem sobre sus planes de ampliar a 30 la lista de países con veto de viaje a Estados Unidos por el atentado contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington por parte de un refugiado afgano.

Noem aseguró que el tiroteo fue un “ataque terrorista”, en respuesta a Thompson, quien había calificado el suceso como una “situación desafortunada”.

La secretaria abandonó la Cámara antes del final de la audiencia y alegó que tenía que asistir a una reunión.

A su salida del Congreso, manifestantes la siguieron por los pasillos del Congreso gritando “qué vergüenza”.