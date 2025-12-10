¡A borrar los memes! EU propone revisión obligatoria de redes sociales para dejar entrar a extranjeros

Estados Unidos propone que los visitantes extranjeros proporcionen su historial de redes sociales de los últimos cinco años para ingresar al país, incluidos aquellos de Australia, Alemania, Japón y el Reino Unido, que ahora pueden ingresar sin visa.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) está incorporando las redes sociales como un dato obligatorio como parte del proceso de revisión de los viajeros que ingresan a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visas, según un aviso del Departamento de Seguridad Nacional publicado el miércoles. La propuesta recibió un aviso de 60 días con solicitud de comentarios.

Se aplicaría a viajeros de unos 40 países que pueden permanecer en Estados Unidos hasta 90 días sin visa y son examinados antes del viaje bajo un sistema electrónico conocido como ESTA.

Este plan es el más reciente de una serie de medidas de la administración Trump destinadas a restringir la entrada. Esto incluye una prohibición de viajes planificada para unos 30 países, anunciada este mes tras el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington.

“Queremos asegurarnos de no permitir que las personas equivocadas entren a nuestro país”, dijo el presidente Donald Trump el miércoles cuando se le preguntó sobre la política en la Casa Blanca.

Las autoridades federales han identificado al sospechoso como un ciudadano afgano que trabajó con las fuerzas estadounidenses y la CIA en Afganistán antes de llegar a Estados Unidos en 2021. Trump y sus aliados se han aprovechado del caso, culpando a la administración Biden por permitirle ingresar al país y presionando para que se impongan límites más estrictos a los migrantes.

Trump, en una publicación en las redes sociales después del tiroteo, dijo que tomaría medidas para pausar “permanentemente” la migración de “todos los países del tercer mundo”.

Estados Unidos también lanzará una “nueva revisión integral” de las aprobaciones otorgadas a personas de esas naciones que ingresaron en o después del inicio del mandato del expresidente Joe Biden en 2021, dijo el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en un memorando de política.

El Departamento de Estado dijo a inicios de diciembre que ampliaría los requisitos de revisión de las redes sociales para las visas H-1B para trabajadores altamente calificados, instando a los solicitantes y dependientes a “ajustar la configuración de privacidad en todos sus perfiles de redes sociales a ‘públicos’”. En junio, ordenó una revisión de la presencia en las redes sociales de los solicitantes de visas de estudiante.

Estados Unidos se encamina a una fuerte caída en el número de visitantes extranjeros y el gasto turístico este año. Los datos de mayo indicaron que el país perderá 12 mil 500 millones de dólares en ingresos por viajes en 2025, y se estima que el gasto de los visitantes caerá por debajo de los 169 mil millones de dólares para finales de año.

El país también se prepara para su primera caída de turistas extranjeros en aproximadamente cinco años, con alrededor de 67.9 millones de visitas previstas para este año, frente a los 72.4 millones del año pasado, dijo la Asociación de Viajes de Estados Unidos.

Estados Unidos fue la única de las 184 economías globales analizadas por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y Oxford Economics en el estudio de mayo que proyectaba perder dólares del turismo este año.

La disminución se atribuyó a los persistentes requisitos de viaje de la era Covid, un dólar fuerte y un cambio en la opinión de la gente sobre Estados Unidos debido a la retórica y la política de “Estados Unidos primero” de la administración Trump, dijo.