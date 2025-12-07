¿Viajas a EU en vacaciones de diciembre? 4 razones por las que te pueden negar la entrada con todo y visa

¿Viajas a EU? Recuerda que los agentes de CBP pueden pedirte la inspección de celulares y dispositivos electrónicos sin orden judicial.

Laredo, Texas.- Estamos a unas semanas del inicio de las vacaciones de invierno 2025. Mientras algunas familias discuten y se ponen de acuerdo sobre la cena de Navidad y de Año Nuevo, algunas otras preparan maletas y documentos para viajar a Estados Unidos.

Aunque la visa de turista de EU esté vigente, ese documento no garantiza la entrada de una persona a Estados Unidos: La última palabra siempre la tiene la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (Customs and Border Protection o CBP por sus siglas en inglés).

Actualmente, el trámite de la visa de EU suele tardar entre 6 y 12 meses. De manera paralela, el gobierno de Donald Trump trabaja en un plan de visas exprés para el Mundial de la FIFA 2026.

Para evitar contratiempos, estas son algunas recomendaciones para viajar a EU durante las vacaciones decembrinas.

¿Por qué el CBP puede negar la entrada a una persona que tiene visa de EU vigente?

Los oficiales de migración pueden rechazar la admisión si consideran que el viajero no cumple las condiciones de la visa de EU o si detectan inconsistencias durante la entrevista.

La visa de turista de EU no garantiza la entrada a Estados Unidos: La última palabra siempre la tienen los oficiales de CBP. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock)

Entre los motivos más comunes de rechazo para ingresar a EU están:

Sospecha de intención de residir en EU : Si el oficial cree que tu objetivo es quedarte, aunque viajes con visa de turista o negocios, se te negará la entrada.

: Si el oficial cree que tu objetivo es quedarte, aunque viajes con visa de turista o negocios, se te negará la entrada. Información inconsistente : Cuando lo que dices en la frontera contradice lo que declaraste al solicitar tu visa, especialmente si es tu primera entrada.

: Cuando lo que dices en la frontera contradice lo que declaraste al solicitar tu visa, especialmente si es tu primera entrada. Falta de arraigo en México : No demostrar empleo, familia, estudios o propiedad que prueben que regresarás a tu país.

: No demostrar empleo, familia, estudios o propiedad que prueben que regresarás a tu país. Infracciones previas o alertas migratorias: Cualquier antecedente puede activar una revisión más profunda o un rechazo inmediato.

¿Cómo prepararte para la entrevista de acceso a EU?

Las principales recomendaciones son:

Lleva documentos de respaldo: Esto incluye reservaciones, cartas de trabajo, boletos de avión.

Sé claro y coherente al explicar tu itinerario.

Responde únicamente lo que se te pregunta y evita extenderte de manera innecesaria.

¿Qué documentos son indispensables para tu viaje?

Todo viajero —peatonal, en automóvil o por avión— debe portar documentación vigente:

Pasaporte mexicano válido por el tiempo que durará tu estancia.

Visa B1/B2 u otra visa aplicable.

Permiso I-94, que marca el periodo autorizado de permanencia en EU y se recomienda tramitarlo entre 3 y 7 días antes de tu viaje en el sitio web oficial de CBP.

Toma en cuenta que CBP puede pedirte la inspección de celulares y dispositivos electrónicos sin orden judicial. Esta revisión incluye búsquedas básicas o avanzadas, así como solicitudes de códigos de acceso o biometría.

Si no eres ciudadano ni residente de Estados Unidos y te niegas, puedes ser rechazado e inadmitido. La información extraída puede ser almacenada hasta por 15 años.

Algunos archivos de tus equipos digitales podrían borrarse accidentalmente durante la inspección, por lo que es importante prevenir.

Recomendaciones para proteger tu información