El mejor regalo para los niños: ¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2025, según la SEP?

Antes de las vacaciones de invierno, los estudiantes de educación básica tendrán un puente por las actividades del Consejo Técnico en las escuelas. [Fotografía. Cuartoscuro]

Como quisiera ser niño para disfrutar al máximo la magia del espíritu navideño. Los estudiantes de educación básica en México ya cuentan los días para disfrutar de las vacaciones de invierno 2025, previstas en el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Antes de que Santa Claus y los Reyes Magos reciban millones de cartas durante las fiestas decembrinas, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán algunos días de descanso adicional antes del inicio del siguiente periodo vacacional.

Durante diciembre y parte de enero, los alumnos disfrutarán del periodo vacacional más largo del ciclo escolar, con el objetivo de que convivan con sus familias durante estas fechas navideñas.

¿Cuándo inician y terminan las vacaciones de invierno según la SEP?

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, el periodo vacacional de invierno comenzará el lunes 22 de diciembre y concluirá el martes 6 de enero de 2026, justo en el Día de Reyes.

Sin embargo, el regreso a clases será hasta el lunes 12 de enero de 2026, ya que entre el 7 y el 9 se llevará a cabo el Taller Intensivo para el personal docente y directivo.

El último día de clases del 2025 para los alumnos de educación básica está programado para el viernes 19 de diciembre.

Antes de recibir los regalos y asistir a las posadas navideñas, los estudiantes tendrán un puente el viernes 28 de noviembre por las actividades del Consejo Técnico Escolar, el cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes y suspenden las clases.

Calendario SEP del ciclo escolar 2025-2026. (@SEP_mx).

¿Qué otros días de descansos y vacaciones están programados por la SEP para el 2026?

Si los adultos esperan cada año el aguinaldo, los alumnos lo que más esperan son los días en que deben ausentarse de las clases, ya sea por descanso o por los periodos vacacionales.

Durante el 2026, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán varios días de descanso, y de sobra, hasta el final del ciclo escolar.

El último día de clases del 2025 para los alumnos de educación básica está programado para el 19 de diciembre. [Fotografía. Cuartoscuro]

De acuerdo con el calendario de la SEP, los niños y jóvenes tendrán cinco días de descanso por motivos de días festivos, que serán:

Lunes 2 de febrero: puente por el Día de la Constitución

Lunes 16 de marzo: puente por el Natalicio de Benito Juárez

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Martes 5 de mayo: Batalla de Puebla

Viernes 15 de mayo: Día del Maestro

Además, como ya se señaló, los últimos viernes de cada mes se llevarán a cabo las actividades del Consejo Técnico Escolar. Para 2026, se tienen programadas las siguientes fechas:

30 de enero

27 de febrero

27 de marzo

24 de abril

29 de mayo

26 de junio

Por si fuera poco, también contarán con otro periodo vacacional el de Semana Santa, programada del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril. El regreso a clases está previsto para el lunes 13 de abril.

El calendario escolar de la SEP tiene programado el fin del ciclo escolar 2025-2026 para el 15 de julio, fecha en la que comenzarán las vacaciones de verano para los estudiantes.