Trabajadores de la CDMX recibirán 40 días de aguinaldo ¿Cuándo comienza el pago a funcionarios? (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Ni tarde ni perezoso, el gobierno de la capital aplica nueva disposición para el pago de aguinaldo. Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, informó cuál será el esquema de pago de la prestación de fin de año para los más de 234 mil servidores públicos.

Todo el personal del Gobierno de la Ciudad de México tiene derecho a recibir el aguinaldo, incluso superior al que reciben miles de trabajadores que perciben el salario mínimo.

“Es importante para darle certeza a los trabajadores de cuándo se realizan los pagos para que ellos también puedan planear su economía y, por la cantidad de trabajadores que sirven a la ciudad, es un motor muy importante que impulsa la economía y que sin duda veremos en estas últimas semanas del año”, dijo Juan Pablo de Botton en conferencia de prensa.

¿Quiénes y cuándo reciben el pago de aguinaldo del Gobierno de la CDMX?

El Gobierno de la capital anunció que el pago del aguinaldo iniciará el 5 de diciembre para los siguientes trabajadores:

Personal de Estructura, Base y Confianza (tipo de nómina 1 y 5).

Haberes y Policías de Proximidad (tipo de nómina 4).

(tipo de nómina 4). Personal del Programa de Estabilidad Laboral (tipo de nómina 8).

Personal Eventual (tipo de nómina 7).

Además, los vales de fin de año serán entregados entre el 8 y 9 de diciembre. En todos los casos se adelantará el pago de las quincenas, que se realizará entre el 10 y el 11 de diciembre.

Las personas que trabajan por honorarios asimilables a salarios recibirán esta prestación el 22 de diciembre. Aunque no recibirán vales, las quincenas serán pagadas el 11 y 19 de diciembre.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de los trabajadores de la CDMX?

Todo el personal del Gobierno de la Ciudad de México recibe un aguinaldo equivalente a 40 días de salario por un año completo laborado. Para las personas contratadas por honorarios asimilados a salarios el monto equivale a 30 días de percepción.

La mayoría de la población trabajadora en México recibe 15 días de salario por un año de servicio.

Monto de los vales de despensa de fin de año

Personal sindicalizado: 14 mil 510 pesos

Personal no sindicalizado: 13 mil 785 pesos

Nómina 8, eventual y confianza: 11 mil 950 pesos

Las quincenas 23 y 24 aplican para todo el personal en activo, que recibirá el pago íntegro correspondiente a cada periodo laborado.