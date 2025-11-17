De pollo y mole: ¿Dónde están y cuánto cuestan las famosas tortas de la basura en la CDMX?

Las tortas de la basura reciben su nombre por la cercanía del lugar con un sitio de desperdicio de verduras. (Foto: Cuartoscuro)

Las torterías en la Ciudad de México son un negocio común, pero cada una tiene sus individualidades y el claro ejemplo son las de La Morena, más conocidas como ‘de la basura’.

Este negocio de comida ofrece pocas especialidades, pero una de ellas lleva milanesa de pollo, ensalada de atún y otros ingredientes.

El lugar de tortas se encuentra en la alcaldía Iztapalapa y estos son los detalles para que puedas visitarla y degustar su ‘clásica’ receta.

¿Cómo son las tortas de la basura y por qué se llaman así?

Las tortas de la basura llevan de relleno distintos ingredientes que nada tiene que ver con desperdicios.

Su nombre surge porque se encuentran cerca del basurero de la zona de flores y hortalizas en la Central de Abastos, en la alcaldía Iztapalapa.

Lalo Villar, titular del canal La ruta de la garnacha, visitó el lugar y aseguró que la mayoría de personas a quienes les preguntó por el lugar, consideraron que era uno de los mejores para desayunar por los rumbos y descartó la presencia de un “olor desagradable” en el local de comida.

“Siempre estuvimos aquí cerca de la basura, pero es desperdicio de basura y de flores, eso no desprende olor, nunca hubo quejas y se venden de todo”, contó la dueña del lugar para el canal de YouTube.

En el sitio solo encuentras lo necesario para que los encargados te preparen el platillo, por lo que no tienen disponibilidad de mesas o sillas alrededor del lugar donde despachan, pues la tortería de la CDMX es en realidad un ‘puestito’.

Uno de los ingredientes principales de las tortas es la milanesa de pollo, la cual se cocina al carbón en un anafre.

¿Cuál es el menú de las tortas de la basura?

El menú de la tortería no es muy amplio, pues en la variedad del plato fuerte solo tienen de tres tipos:

Combinada : Atún, papas, milanesa de pollo y rajas

: Atún, papas, milanesa de pollo y rajas Combinada (versión 2): Papas, milanesa de pollo, rajas y mole

(versión 2): Papas, milanesa de pollo, rajas y mole Especial: Todos los ingredientes, pero el mole va encima del bolillo

El costo de las tortas es de entre $45 MXN y $50 MXN por pieza.

Las bebidas para acompañar son diferentes sabores de atole y café:

Atole de arroz con leche

Atole de champurrado

Café negro soluble

Café con leche

Además, los lunes ofrecen chilaquiles por si en algún momento te cansas de las tortas.

¿Dónde están las tortas de la basura y cuáles son sus horarios?

La ubicación exacta de las tortas de la basura es entre los locales 253 y 254, en el anden 4 del mercado de flores, dentro de la Central de Abasto, ubicada en Iztapalapa, Ciudad de México.

Si entras a la Central de Abasto en automóvil particular, el costo es de $10 MXN, pero no tiene costo si acudes en transporte público.

Para encontrar abierta la tortería en la CDMX debes ir temprano, pues antes de la 1:00 p.m. ya está cerrado, estos son los horarios: