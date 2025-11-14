Sheinbaum presenta Frijoles Bienestar: Precio, presentaciones, dónde comprar y beneficios

Ya no solo es el chocolate o el Café del Bienestar, cada vez se incorporan más productos. Ahora, en el marco del Día del Frijol, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta una nueva iniciativa: Frijoles Bienestar, con un mismo precio y algunas presentaciones en esta primera etapa.

Acompañada de la secretaria de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, señala que esta iniciativa tiene como propósito no solo beneficiar a los productores de frijol en el país, también a los ciudadanos.

Durante la Mañanera del Pueblo de este 14 de noviembre, la mandataria mexicana presentó este producto, que se une a otros como el Chocolate del Bienestar.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum del Frijol Bienestar?

Dentro de los Programas para el Bienestar, promovidos por el Gobierno Federal, se encuentra el de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, con el que buscan mejorar los ingresos de pequeños y medianos productores de esta legumbre. Actualmente, este costo garantizado es de 27 pesos el kilo.

“A través de este programa que atiende a un número importante de productores, lo que queremos es garantizar un precio justo para las y los productores y un precio justo para el consumidor”, explica Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum explica en qué consiste Frijol Bienestar. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Otro de los programas en el que entra el Frijol Bienestar es el plan de alimentos saludables de bajo costo para las familias mexicanas, donde ya tenemos café y chocolate.

Esquema del Frijol del Bienestar: ¿En qué consiste?

Uno de los principales objetivos de Frijol del Bienestar es que las personas dedicadas a la cosecha de frijol obtengan mejores ingresos por sus productos, tal como solicitan los productores de maíz en México.

“Para los pequeños productores la adquisición de frijol, se criba, se pone en bolsa y se distribuye de tal manera que no hay intermediarios”, detalla la presidenta de México.

Frijol Bienestar: Presentaciones, tipos y precio

En la primera etapa del proyecto, se tiene previsto vender bolsas de frijol de un kilo cada una, y contemplan dos de los tipos más consumidos en nuestro país: negro y pinto.

Cada kilo de frijol tendrá un costo de 30 pesos, sin importar cuál consumas; esto se destaca ya que en tiendas de autoservicio los precios suelen variar dependiendo del que adquieras.

Frijoles Bienestar La presentación de Frijoles Bienestar son bolsas de un kilo cada una. (Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Dónde comprar frijol del Bienestar?

Este se va a distribuir a través de las Tiendas del Bienestar en todo México, lo que asegura que cualquier persona tenga la oportunidad de adquirir este alimento a costos relativamente bajos.

Importancia del frijol en la gastronomía mexicana

Aprovechando el Día del Frijol, en la misma conferencia se detalló que el frijol es uno de los alimentos más completos e importantes dentro de la cultura y gastronomía mexicana.

México es considerado el centro de origen y domesticación del frijol, ya que de 150 especies que existen, 57 están en nuestro país y 31 son endémicas, un porcentaje significativo.

El frijol que venderán en las Tiendas del Bienestar procede de 14 estados, principalmente Zacatecas, Durango y Nayarit, donde se concentra buena parte de la producción nacional.

¿Cuáles son los beneficios de comer frijoles?

María Luisa Albores compartió en la mañanera que, además de su importancia gastronómica y cultural, comer frijoles tiene diferentes beneficios para la salud.

Comer frijoles aporta diversos beneficios a la salud. (EFE)

Algunos de los que enlistó la titular de Alimentación para el Bienestar son: