¿Cuándo será el primer puente del ciclo escolar 2025-2026? Esto dice la SEP

¡Atención padres de familia! La Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió el calendario del ciclo escolar 2025-2026, que incluye vacaciones extra y los puentes vacacionales para los estudiantes de educación básica.

Tras el cierre del ciclo escolar 2024-2025, programado para el próximo martes 15 de julio, la SEP publicó el nuevo calendario, compuesto por 185 días de clases para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de todo el país.

¿Cuándo es el primer puente escolar del ciclo 2025-2026?

Luego del regreso a clases, programado para el 1 de septiembre, la SEP señala que el primer puente para las y los niños será el martes 16, debido a las celebraciones por el Día de la Independencia.

El mes patrio traerá consigo un día extra de descanso para los jóvenes estudiantes, programado para el viernes 26 de septiembre, por la junta de Consejo Técnico Escolar.

En total, los y las alumnas de las escuelas de la SEP tendrán ocho viernes de descanso debido a las juntas de consejo de los maestros.

Calendario SEP ciclo escoLar 2025-2026 (DOF)

¿Cuándo serán las vacaciones de los alumnos de la SEP?

Además de los puentes, los alumnos de educación básica contarán con dos periodos de vacaciones para la temporada de invierno y en Semana Santa.

Para el periodo invernal, la SEP detalló que las vacaciones comenzarán el 22 de diciembre de 2025 y concluyen el 9 de enero de 2026.

En el caso de Semana Santa, estas comprenderán dos semanas, del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026.

Ciclo escolar 2025-2026: ¿Por qué los estudiantes tendrán una semana extra de vacaciones?

El pasado 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un regalo para los docentes, durante la conmemoración por el Día del Maestro.

La mandataria anunció un aumento salarial del 10 por ciento global a los maestros, así como una semana extra de vacaciones para ellos, razón por la que los estudiantes no tendrán clases.

“Esta no es petición de los sindicatos, es un asunto que siempre lo he pensado. Las maestras y los maestros casi no tienen vacaciones, porque cambió el calendario escolar. Normalmente, acaban las clases y todavía se quedan y antes de que inicie el calendario escolar, entran antes.

Hicimos un análisis de los calendarios escolares en todas partes del mundo. Entonces, les estamos dando una semana más de vacaciones a las maestras y a los maestros como parte de su trabajo”, dijo Sheinbaum.