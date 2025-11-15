Invita Gobierno del EdoMéx a la Expo Navidad Forestal 2025, ¡adquiere adornos y tu arbolito natural!

La Expo está ubicada en el Parque Canino del Parque Ambiental Bicentenario del municipio de Metepec. (Foto: Cortesía)

METEPEC, Estado de México. – Para promover la comercialización sustentable de árboles de Navidad naturales y fortalecer la economía del sector forestal, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez inauguró la Expo Navidad Forestal Estado de México 2025, abierta hasta el 14 de diciembre en el Parque Bicentenario de Metepec.

“Somos el productor número uno en el país y varios municipios como Amecameca, Tlamanalco, Xonacatlán, Villa del Carbón, Jalatlaco y Valle de Bravo, se constituyen ya en productores muy importantes para nuestro país.”, señaló Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, en representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Recordó que cada árbol de Navidad adquirido en la Expo Navidad Forestal contribuye al manejo forestal responsable y a la regeneración de nuestros bosques.

Por su parte, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, señaló que “por el bien del campo y de la ciudad, primero los bosques. Nuestros bosques son vida, son identidad, son cultura y el futuro también”.

Alejandro Sánchez Vélez, Director General de Probosque, destacó que, con la “La Expo Navidad Forestal 2025” las familias mexiquenses pueden elegir un árbol natural, proveniente de plantaciones legales y certificadas, que protegen el suelo, genera empleos y fortalece la economía.

La Expo, ubicada en el Parque Canino del Parque Ambiental Bicentenario del municipio de Metepec, estará operando hasta el 14 de diciembre, en un horario de 10:00 a 21:00 horas.

En este espacio, ubicado en el Parque Canino de Parque Ambiental Bicentenario, se podrán encontrar artesanías elaboradas con materiales sustentables de más de 70 maestras y maestros artesanos, árboles de Navidad naturales de distintos tamaños que oscilan entre 1.80 y 3.00 metros de alto de tres especies diferentes, artículos de palma y hoja de maíz, flores de nochebuenas, entre otros.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso con el manejo forestal sustentable, la innovación en el sector forestal y la promoción de la educación y cultura forestal, impulsando acciones que fortalecen la economía de las comunidades y fomentan una Navidad responsable con los ecosistemas.

Al evento, también asistieron Nelly Minerva Carrasco, Secretaria de Cultura y Turismo; Hilda Salazar Gil, Secretaría de la Contraloría; Alhely Rubio Arronis Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; José Arnulfo Silva Adaya, Secretaría de Agua; Elisa Martínez Maldonado Directora de Medio Ambiente de Metepec; María José Villanueva Noriega, Directora General de WWF en México, así como productoras y productores.