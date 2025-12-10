Revés a Trump: Juez ordena detener el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

California se mantuvo firme en su oposición al mando de Trump sobre las tropas de la Guardia Nacional.

La administración de Trump debe dejar de desplegar a la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y devolver el control de las tropas al estado, dictaminó un juez federal.

El juez Charles Breyer en San Francisco concedió una orden judicial preliminar solicitada por funcionarios de California, pero también suspendió la decisión hasta el lunes, presumiblemente para dar a la administración la oportunidad de apelar.

En un movimiento extraordinario, el presidente Donald Trump convocó a más de 4 mil soldados de la Guardia Nacional de California en junio sin la aprobación del gobernador Gavin Newsom para impulsar su masiva ofensiva de detención de inmigrantes.

El número había disminuido a varios cientos para finales de octubre, pero California se mantuvo firme en su oposición al mando de Trump sobre las tropas.

¿Casa Blanca apelará el fallo del juez sobre la Guardia Nacional?

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, sugirió en un comunicado que la administración apelaría el fallo diciendo que esperaba con ansias la “victoria definitiva sobre el tema”.

“El presidente Trump ejerció su autoridad legal para desplegar tropas de la Guardia Nacional para apoyar a los oficiales y activos federales tras disturbios violentos que líderes locales como ‘Newscum’ se negaron a detener”, declaró, usando el insulto que Trump ha usado para referirse al gobernador demócrata.

El fiscal general de California, Rob Bonta, declaró que el fallo fue una victoria para la democracia y el Estado de derecho.

“El presidente no es un rey”, indicó en un comunicado. “Y no puede federalizar la Guardia Nacional cuando, donde y por el tiempo que quiera, sin justificación”.

¿Qué hacía la Guardia Nacional en California?

Breyer rechazó los argumentos de la administración de que el tribunal no tiene derecho a contradecir el despliegue y que todavía necesita a la Guardia en Los Ángeles, declarando que la primera afirmación era “impactante” y la segunda rozaba la “falsedad”.

“Los Fundadores diseñan nuestro gobierno para ser un sistema de controles y equilibrios”, añadió Breyer, un nominado del presidente Bill Clinton, un demócrata.

“Los demandados, sin embargo, dejan claro que lo único que aceptarán es un cheque en blanco”, agregó.

Los aproximadamente 100 miembros de la Guardia de California que permanecen en Los Ángeles están custodiando edificios federales o permanecen en una base cercana y no están en las calles con los oficiales de inmigración, según el Comando Norte de Estados Unidos.

California argumentó que las condiciones en Los Ángeles habían cambiado desde que Trump tomó el mando de las tropas y las desplegó en junio tras enfrentamientos entre oficiales de inmigración federales y personas que protestaban por la detención de inmigrantes.

Durante una manifestación, los manifestantes lanzaron piedras a los vehículos de la Patrulla Fronteriza. Un hombre más tarde se declaró culpable de lanzar un cóctel Molotov.

La administración republicana expandió el despliegue hasta febrero, mientras también intentaba utilizar a la Guardia de California en Portland, Oregon, como parte de su esfuerzo por enviar al ejército a ciudades gobernadas por demócratas a pesar de la feroz resistencia de alcaldes y gobernadores. También envió algunas tropas de la Guardia Nacional de California a Illinois.