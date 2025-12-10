Chevron, de EU, se ‘rebela’ contra Trump y rechaza salir de Venezuela: ‘Cumplimos con las leyes’

Chevron tiene una 'visión a largo plazo' sobre sus operaciones en Venezuela, afirmó Wirth. (Foto: Bloomberg)

Chevron está en conversaciones con la administración Trump sobre el cumplimiento de las sanciones en Venezuela, haciendo hincapié en los beneficios que supone para Estados Unidos que la empresa siga teniendo presencia en ese país, dijo el director ejecutivo Mike Wirth.

El director ejecutivo afirmó que desconoce cuáles son las intenciones del presidente Donald Trump en el sur del Caribe, donde el aumento de la presencia militar estadounidense ha suscitado especulaciones sobre la posibilidad de que la administración esté tratando de derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Sin embargo, Chevron tiene una “visión a largo plazo” sobre sus operaciones en Venezuela, afirmó Wirth en una entrevista en Bloomberg TV.

“Operamos allí cumpliendo por completo con todas las leyes y sanciones de Estados Unidos”, afirmó.

“Estamos en conversaciones con la administración para garantizar que seguimos cumpliendo con las sanciones y que ellos comprendan el valor que nuestra presencia aporta a Estados Unidos”.

Presencia de Chevron en Venezuela pese a sanciones de EU

Chevron es la única gran petrolera estadounidense que queda en Venezuela y ha estado operando bajo diferentes exenciones de sanciones que se remontan a la primera administración Trump, lo que ha dado lugar a operaciones intermitentes.

Su presencia allí ha sido un tema espinoso tanto para la administración Biden como para la Trump, con algunos funcionarios argumentando que proporciona un salvavidas financiero a Maduro y otros diciendo que una operadora estadounidense es esencial para mantener la estabilidad en el país y en los mercados mundiales del petróleo.

“Creemos que nuestra presencia allí es importante para la economía local, la economía regional y el pueblo de Venezuela”, afirmó Wirth.

Las reservas de Venezuela son las más grandes del mundo, con más petróleo y gas que Arabia Saudita.

“Está aquí mismo, en nuestro hemisferio, muy cerca del complejo de refinerías de la costa del Golfo”, dijo Wirth.

“Hemos estado allí en los buenos y malos momentos y, como en muchos lugares del mundo, tenemos que adoptar una visión a largo plazo sobre nuestra presencia en países como este”.